Đời sống Người sống quanh ta

Bão qua đi, các chiến sĩ công an Gia Lai chọn ở lại giữa ngổn ngang đổ nát

Hoàng Trọng - Trị Bình
12/11/2025 05:30 GMT+7

Sau khi bão Kalmaegi càn quét, gây thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng tại Gia Lai, giữa ngổn ngang đổ nát, các chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ ở lại. Họ chưa về nhà, bởi còn đó những ánh mắt người dân đang cần sự giúp đỡ.

Nếu không có các anh công an…

Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đã đi qua, nhưng Gia Lai vẫn chưa kịp yên. Khắp thôn xóm, mái tôn cong xoắn, tường nhà đổ nát, cây cối gãy đổ la liệt. Trong mớ ngổn ngang ấy, các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, đoàn viên… vẫn miệt mài dọn dẹp từng mái nhà, từng sân trường, từng con đường.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Công an xã Vĩnh Sơn (Gia Lai) giúp người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 13

ẢNH: C.A GIA LAI

Sáng 7.11, ngay sau đêm bão số 13 đổ bộ, trung tá Lê Duy Hiếu, Trưởng công an phường An Nhơn, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại nhà cụ Nguyễn Quốc Trung (74 tuổi, con liệt sĩ) để giúp lợp lại mái tôn bị gió quật bay. Ngôi nhà vốn đã cũ, nhà neo người nên sau bão chẳng còn ai đỡ đần.

Không chỉ dừng lại ở việc lợp lại mái nhà, các chiến sĩ công an còn lau dọn từng gian phòng, thu gom rác thải, chặt dọn cây đổ, sửa lại hệ thống điện, hàng rào, khơi thông rãnh thoát nước và dựng lại chuồng trại quanh nhà cụ Trung. "Không có các chú công an, chắc thuê người làm cũng còn lâu mới xong được…", cụ Trung xúc động nói.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân lợp lại nhà sau bão số 13

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ông Mang Tiến Dũng (49 tuổi, ở phường Bình Định) đã viết thư cảm ơn gửi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, những người đã cứu cha mẹ ông khỏi căn nhà sập giữa tâm bão.

Tối 6.11, khi bão Kalmaegi quét qua, mái và tường căn nhà của cha mẹ ông (ở phường An Nhơn Đông) bất ngờ đổ ập. Hai cụ hơn 70 tuổi, người cha bệnh nặng không thể di chuyển. Chỉ vài phút sau tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt, đưa hai cụ ra khỏi vùng nguy hiểm. "Nếu không có các anh công an, không biết cha mẹ tôi sẽ ra sao…", ông Dũng viết.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân lợp lại nhà

ẢNH: C.A GIA LAI

Ở phường Bình Định, Công an phường cùng lực lượng hỗ trợ đã tổ chức di dời 117 hộ với 306 nhân khẩu, cùng ở và lo bữa ăn cho người dân tại điểm trú bão, giúp dọn dẹp và khắc phục ngay khi bão tan. "Tinh thần vì dân của các chiến sĩ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng chúng tôi", ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, xúc động.

"Vì nhân dân phục vụ" không chỉ là khẩu hiệu

Tại Trường tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), 6 phòng học bị tốc mái, bay la phông. Hàng chục chiến sĩ công an cùng giáo viên, phụ huynh dọn dẹp, che chắn, di chuyển thiết bị học tập. Hiệu trưởng Lê Thị Bích Phượng xúc động: "Nhờ lực lượng công an hỗ trợ kịp thời, trường mới có thể mở cửa trở lại sớm như vậy".

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Lực lượng công an tham dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ sau bão Kalmaegi

ẢNH: C.A GIA LAI

Còn ở Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), những cây cổ thụ gãy đổ, cành lớn treo lơ lửng đe dọa học sinh. Ngay sau bão Kalmaegi, các chiến sĩ công an cùng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đến, làm việc xuyên trưa để cắt tỉa, dọn dẹp.

"Chúng tôi chưa kịp đề nghị thì các anh đã tới. Làm việc không ngơi nghỉ, chỉ để học sinh sớm được trở lại trường. Thật sự cảm động", bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, chia sẻ.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trao quà của Bộ Công an cho người dân Gia Lai

ẢNH: C.A GIA LAI

Chỉ trong vài ngày sau bão Kalmaegi, Công an Gia Lai đã giúp sửa chữa hàng trăm căn nhà, khơi thông nhiều tuyến đường, trường học, trạm y tế. Họ còn mang 40 tấn gạo và nhu yếu phẩm do Bộ Công an hỗ trợ đến tận tay người dân vùng thiệt hại. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp dẫn đoàn công tác trao quà ở nhiều xã, phường.

Nước sạch giữa vùng ngập sau bão Kalmaegi

Sau bão Kalmaegi, mưa lớn khiến xã Tuy Phước Đông ngập sâu, hệ thống cấp nước đô thị hư hỏng, nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng. Sáng 11.11, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai điều 24 lượt xe chuyên dụng, chở hàng chục mét khối nước sạch đến tiếp tế cho người dân.

"Có nước sạch để dùng là quý lắm rồi. Mấy hôm nay mất điện, mất nước, ai cũng khổ. Nay được các chú công an mang nước tới tận nơi, bà con mừng rơi nước mắt", bà Nguyễn Thị Hòa (ở thôn Lạc Điền) nói.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão Kalmaegi - Ảnh 6.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai tiếp tế nước sạch cho người dân

ẢNH: TRỊ BÌNH

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cấp nước luân phiên cho các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng, cho đến khi hệ thống cấp nước ổn định trở lại".

Thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng, Gia Lai tổng lực khắc phục hậu quả

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên toàn địa bàn, với tổng ước tính ban đầu hơn 5.133 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương, hơn 51.400 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội bị tàn phá nặng nề.

Ngay sau bão, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, khơi thông đường giao thông, cấp nước sinh hoạt tạm thời...

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục huy động cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả cơn bão, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, không có chỗ ở. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh việc khôi phục các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, bệnh viện, trường học, nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

