Khẩn trương khôi phục hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão Kalmaegi

K HU KINH TẾ, KHU DU LỊCH TAN HOANG SAU MỘT ĐÊM

Chỉ vài ngày trước, Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội (trước đây thuộc Bình Định) vẫn sôi động tiếng máy móc, xe ra vào tấp nập. Nơi đây từng được kỳ vọng "đón đại bàng làm tổ", trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực.

Nhiều nhà xưởng ở Khu kinh tế Nhơn Hội bị bão số 13 tàn phá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhưng chỉ sau một đêm (6.11), bão Kalmaegi đã quét bay gần như mọi thứ. Sức gió dữ dội khiến nhiều tuyến đường trong khu kinh tế bị cát phủ trắng xóa, xe cơ giới không thể di chuyển. Dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hàng loạt cột điện bị gãy đổ, toàn khu vực buộc phải cắt điện, khiến hàng chục nhà máy tê liệt. Những khung nhà xưởng bê tông, thép bị méo mó, mái tôn bay tứ tán.

Nằm ngay trên tuyến QL19B, Công ty TNHH Hoàng Lâm Phát có 4 nhà xưởng rộng hơn 4.000 m². Bão đi qua, 2 nhà xưởng bị đánh sập hoàn toàn, hai xưởng còn lại tốc mái, hư hỏng nặng. Ông Võ Đình Long, Giám đốc công ty, kể: "Trước giờ bão đổ bộ, tôi cho công nhân nghỉ làm về nhà tránh bão, tôi ở lại chòi gác công ty trông coi. Khi gió bão nổi lên, tiếng xà gồ bằng thép bị bẻ cong nghe kèn kẹt, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, mái tôn bay vù vù...".

Một góc nhà xưởng của ông Võ Đình Long bị hư hại nặng nề ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi gió đã giảm, ông Long ló người ra ngoài qua cửa sổ trạm gác xem xét tình hình. Bất ngờ, một tấm tôn bay đến liếc ngang trán khiến ông Long bị thương nên vội đóng sập cửa. Khi bão tan, ông Long sững người trước hai nhà xưởng của mình đổ sập.

"Mấy chục năm làm doanh nghiệp (DN), chưa bao giờ thấy bão kinh hoàng đến vậy. Giờ thì tan nát hết, hơn 20 tỉ đồng chỉ còn đống sắt vụn. Thiên tai thì đành chịu. Bây giờ phải tự gượng dậy, mong ngân hàng và bảo hiểm sớm hỗ trợ để chúng tôi khôi phục sản xuất", ông Long thở dài.

Khu kinh tế Nhơn Hội bị bão số 13 tàn phá nặng nề ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cách đó không xa, xưởng sản xuất của Công ty CP HD Nhơn Hội cũng bị hư hỏng sau bão. Mái tôn bị gió quật tung, hàng hóa bên trong phải che bạt tạm để tránh mưa gió. Ông Vũ Thế Hảo, Chủ tịch HĐQT, cho hay DN đang tập trung thu dọn, bảo quản hàng hóa và dựng mái che tạm, cố gắng giảm thiểu hư hỏng trong lúc chờ khắc phục. "Chúng tôi đã liên hệ với khách hàng để xin giãn tiến độ hoặc thời gian giao hàng. Hiện tại chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ các DN cung cấp vật liệu đóng hàng như bao bì, kẹp treo, để bảo quản hàng hóa. Sơ bộ thiệt hại tạm tính khoảng hơn 20 tỉ đồng", ông Hảo nói.

Khu du lịch Crown Retreat Quy Nhơn bị tàn phá bởi bão số 13 ẢNH: TRANG ANH

Hòn Khô, nằm bên làng chài Nhơn Hải (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai), thuộc KKT Nhơn Hội, từ lâu được ví như viên ngọc thô giữa lòng biển xanh. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tocepo đã đầu tư xây dựng khu du lịch quy mô lớn, kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương và mở thêm cơ hội việc làm cho người dân vùng biển. Thế nhưng bão Kalmaegi quét qua đã để lại nơi đây những đống đổ nát. Tương tự, khu du lịch Crown Retreat Quy Nhơn (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến) cũng chịu thiệt hại nặng nề sau bão.

Trụ điện tại Khu kinh tế Nhơn Hội bị bão quật đổ, khiến nhiều nhà máy phải tạm ngưng hoạt động, sản xuất đình trệ ẢNH: ĐỨC NHẬT

K HẨN TRƯƠNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết thiệt hại của các DN trong KKT Nhơn Hội là rất lớn. Các DN lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các khu resort và khu thương mại. Hiện tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại; phối hợp hỗ trợ DN khôi phục hạ tầng, nhà xưởng, hệ thống điện, nước để sớm ổn định sản xuất.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (trái), kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại Khu kinh tế Nhơn Hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng và cơ chế khuyến khích phù hợp để DN sớm phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. "Hiện nay, một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh là khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là cấp điện và nước đầy đủ cho các DN. Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị các DN đã mua bảo hiểm phối hợp với công ty bảo hiểm để sớm xác định mức độ thiệt hại, làm cơ sở cho việc bồi thường và khôi phục sản xuất", ông Tuấn nói.

Không còn nhận ra Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão số 13