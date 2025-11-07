Doanh nghiệp ở TP.HCM tố bị 2 nhân viên cũ đăng mạng xã hội vu khống

Ngày 6.11, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, củng cố hồ sơ xử lý vụ Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Store Detailing tố bị đăng bài vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Võ Hoàng Sơn (36 tuổi, giám đốc công ty) đã gửi đơn tố cáo đến Công an phường An Lạc và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM.

Một trong những bài đăng mà Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Store Detailing cho rằng vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đơn, 2 nhân viên sau khi nghỉ việc đã đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, vu khống, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín doanh nghiệp.

Cụ thể, trên các nền tảng Facebook và TikTok xuất hiện bài viết, video cho rằng công ty trả lương, thưởng không đúng, dịch vụ kém chất lượng, kèm hình ảnh được cho là bôi nhọ ban lãnh đạo công ty.

Sau khi rà soát, Store Detailing xác định 2 tài khoản liên quan thuộc về nhân viên cũ đã nghỉ việc từ tháng 8.2025.

Đại diện công ty khẳng định các nội dung này không đúng sự thật, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng doanh nghiệp nên đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Hiện, Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.