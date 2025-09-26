Chập điện gây cháy công ty trên đường Trần Hưng Đạo ở TP.HCM

Đến tối 26.9, Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) làm rõ nguyên nhân vụ cháy tòa nhà cho thuê trên đường Trần Hưng Đạo.

Chập điện gây cháy công ty trên đường Trần Hưng Đạo ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên tại tòa nhà 5 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, cháy xém một phần tòa nhà liền kề, kèm theo khói đen nghi ngút.

Do đám cháy nằm gần trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC nên rất nhiều xe chữa cháy và chiến sĩ nhanh chóng được điều đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Tòa nhà xảy ra vụ cháy nằm trên đường Trần Hưng Đạo ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Liên quan vụ cháy, cơ quan chức năng phường Cầu Ông Lãnh cho hay, tòa nhà nói trên được cho thuê làm văn phòng công ty nhưng đang trong giai đoạn ngưng hoạt động. Vụ cháy không gây thương vong. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy tòa nhà.