Ra mắt Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương

Tại buổi lễ ra mắt, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính nhận định: "Cơ quan quản lý hoan nghênh sự gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước như Techcom Life. Chúng tôi kỳ vọng rằng, với các kinh nghiệm và nền tảng công nghệ sẵn có trong lĩnh vực tài chính, Techcom Life sẽ đem đến những giải pháp bảo hiểm tiên tiến, phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính của người tham gia bảo hiểm, góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm phát triển toàn diện, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030".

Ra mắt Techcom Life ẢNH: N.Q

Với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life sẽ mang đến giải pháp bảo hiểm mới, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng với sự hiện đại, minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận… thúc đẩy mỗi người làm chủ và hành động vì một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Techcom Life tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai"

Ông Chung Bá Phương, Tổng Giám đốc Techcom Life nhấn mạnh: "Chiến lược phát triển dài hạn của chúng tôi dựa trên năm yếu tố: xây dựng niềm tin bền vững, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, hệ sinh thái tích hợp liền mạch, mô hình phân phối hiệu quả và dịch vụ dựa trên công nghệ cùng dữ liệu lớn. Đây sẽ là nền tảng cạnh tranh để chúng tôi thực thi tầm nhìn và mang đến những giải pháp bảo hiểm bảo vệ tốt nhất cho người Việt. Thông qua đó, chúng tôi kỳ vọng có thể góp phần cùng Chính phủ nâng cao chất lượng sống cho người dân trong kỷ nguyên mới của đất nước và xây dựng ngành bảo hiểm nhân thọ minh bạch, bền vững, đáng tin cậy hơn bao giờ hết."

Đồng thời, tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Techcom Life. Theo đó, Techcombank sẽ trở thành đại lý bảo hiểm tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của Techcom Life. Hợp tác hai bên hứa hẹn mang đến những gói giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe toàn diện, tiên tiến, minh bạch, đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn phát triển trong cuộc sống.

Ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank khẳng định: "Sự kiện ra mắt Techcom Life đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến mới trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái toàn diện của Techcombank. Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với uy tín và nền tảng tài chính, công nghệ vững mạnh, Techcombank và hệ sinh thái sẽ đồng hành cùng Techcom Life mang đến những giải pháp tài chính và sức khỏe toàn diện cùng trải nghiệm liền mạch, ưu việt cho khách hàng, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ, mở rộng an sinh xã hội và gia tăng niềm tin của khách hàng."

Sự ra đời của Techcom Life ngay sau Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) đã đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mô hình "one-stop shop" tài chính toàn diện, phục vụ trọn vẹn hành trình khách hàng trong hệ sinh thái của Techcombank và toàn thể người dân Việt Nam, nơi họ thực sự là trung tâm của mọi giá trị và an tâm "Sống trọn vẹn mỗi ngày.