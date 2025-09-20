Cháy căn hộ chung cư Golden Maison ở TP.HCM

Hơn 20 giờ tối 20.9, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Đức Nhuận các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn hộ chung cư Golden Maison (quận Phú Nhuận cũ).

Cư dân sơ tán khi vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 chung cư ẢNH: CTV

Khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ một căn hộ ở tầng 11 block GM2, sau đó lan ra hành lang. Nhiều gia đình sinh sống trong tòa nhà cao 22 tầng này vội gom theo đồ đạc, bế con nhỏ, dắt theo vật nuôi, chạy xuống các lối thoát hiểm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai vòi rồng dập lửa, đồng thời chia thành nhiều tổ kiểm tra, hướng dẫn người dân thoát ra ngoài an toàn.

Chỉ sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cũng bố trí xe cứu thương túc trực để sẵn sàng hỗ trợ y tế cho cư dân.

Đại diện UBND phường Đức Nhuận xác nhận, vụ cháy không gây thương vong và cho hay nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.