Ban hành quy chuẩn an toàn chung cư có trạm sạc xe điện trước ngày 15.10

Đây là nội dung yêu cầu đặt ra trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM; kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó thủ tướng yêu cầu trước 15.10, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng, cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ…

Việc sạc xe điện phải đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ ẢNH: PHAN DIỆP

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ Công an và cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện.

Hiện số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số dự án nhà ở trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM.

Trước đó, một số chung cư trên địa bàn TP.HCM bất ngờ thông báo không nhận gửi xe máy, ô tô điện dưới mọi hình thức. Lý do ban quản lý chung cư đưa ra do việc gửi ô tô điện tại hầm xe mất an toàn cháy nổ do đặc thù liên quan tới hệ thống pin, ắc quy và việc sạc điện...

Liên quan đến khung pháp lý liên quan đến việc lắp đặt trạm sạc trong công trình và bãi đỗ xe, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Công văn số 15577 kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy; cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư đa dạng hình thức cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Siết khí thải các phương tiện cũ

Cũng theo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với UBND TP.Hà Nội và TP.HCM xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch…).

Đặc biệt, sửa đổi quy định về kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, hoàn thành trong quý 4/2025. Các cơ sở kiểm định nghiên cứu, cung cấp bộ nhận diện đối với các phương tiện đáp ứng yêu cầu.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về thuế, phí, hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng, hoàn thành trong quý 4.

Hà Nội và TP.HCM xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, toàn diện, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp, đặc biệt là công an cấp xã, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp, vật liệu xây dựng không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, nhất là các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường để xảy ra hậu quả nghiêm trọng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thu gom, xử lý rác thải đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự.