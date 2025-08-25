Chung cư 'kỳ thị' xe điện là trái luật!

Như Thanh Niên đã thông tin thời gian qua, một số chung cư trên địa bàn TP.HCM bất ngờ thông báo không nhận gửi xe máy, ô tô điện dưới mọi hình thức. "Tối hậu thư" không nhận trông, giữ xe điện của các Ban quản lý chung cư đều viện dẫn lý do: "Việc gửi ô tô điện tại hầm xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về PCCC do đặc thù liên quan tới hệ thống pin, ắc quy và việc sạc điện không đúng quy định". Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng xe điện không dễ gây cháy nổ, thậm chí tỷ lệ còn thấp hơn xe xăng.

Nhiều chung cư quy hoạch bãi đậu xe riêng cho xe điện, trong khi một số khác chọn cách "cực đoan" là cấm vì nỗi lo cháy nổ không có cơ sở ẢNH: T.N

Lý giải về "nỗi oan" của xe điện, nhiều chuyên gia nhìn nhận do phương tiện này còn mới mẻ nên các sự vụ xảy ra liên quan tới xe điện sẽ thu hút sự chú ý của dư luận hơn, từ đó hình thành định kiến như trên.

Ông Lê Thanh Hải, Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM (HIDS), cho biết qua quá trình khảo sát ý kiến các chuyên gia về năng lượng điện thì nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ phương tiện điện thời gian qua do đường truyền ở các khu nhà trọ, khu chung cư cũ không đảm bảo, còn quá trình chuyển điện từ phích cắm tới ổ sạc xe, cho tới phương tiện có độ đảm bảo an toàn rất cao. Do đó, trong thiết kế chính sách đề án chuyển đổi xanh của TP.HCM, HIDS đề xuất chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, khuyến nghị các chủ nhà trọ thiết kế lại hệ thống điện đồng bộ để có thể sạc xe qua đêm, đồng thời kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn.

Riêng đối với các chung cư cũ, TP.HCM sẽ lập đội liên ngành bao gồm Công ty điện lực, Sở Xây dựng, cơ quan PCCC... để thiết lập một bản đồ tổng: các chung cư cũ đủ tiêu chuẩn sẽ tự động được phê duyệt đầu tư lắp đặt trạm sạc hoặc tự động kết nối điện sinh hoạt tới các tài xế xe 2 bánh tại các bãi xe. Từ đó, giảm thủ tục xin phép, nhanh chóng phát triển hạ tầng trạm sạc để đáp ứng các mục tiêu.

"Kỳ thị" xe điện là không đúng!

Nói về việc một số chung cư "kỳ thị" xe điện, bạn đọc (BĐ) Anh Nông Dân chia sẻ: "Trong khi Chính phủ đang khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện để bảo vệ môi trường thì lại có những nơi tự ra quy định cấm gửi xe điện. Như vậy là đi ngược lại chủ trương đường lối chung, thậm chí còn vi phạm pháp luật vì xâm hại đến quyền hợp pháp của công dân".

Cùng quan điểm, BĐ Hoàng Anh nói thêm: "Nói chung là cách làm của một số ban quản lý chung cư quá cực đoan khi thông báo "cấm". Trong khi đó, nhiều chung cư khác đang tìm giải pháp xử lý thêm chỗ sạc, sửa sang hệ thống điện cho an toàn để đảm bảo cho cư dân".

"Bài viết trên Báo Thanh Niên (bài Chung cư "kỳ thị" xe điện vì lo cháy nổ, đúng hay sai? đăng ngày 17.8.2025) đã nêu rõ: "Xác suất cháy nổ ở xe điện thấp hơn tới 80 lần so với xe xăng dầu". Bài viết cũng cho thấy quan điểm của TP.HCM là "quyền sạc điện" không những phải được đảm bảo thuận tiện ở mọi nơi mà còn phải được ưu tiên để tăng tốc chuyển đổi giao thông xanh. Mong các chung cư hiểu đúng vấn đề và chung tay thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho cư dân", BĐ The My đề nghị.

Để tăng tốc chuyển đổi giao thông xanh

Để đảm bảo an toàn, BĐ Hoàng An góp ý: "Mỗi phường cần có một tổ chuyên đi kiểm tra các chung cư. Chung cư nào đảm bảo PCCC, đủ không gian, thì yêu cầu lắp đặt điểm sạc xe máy điện, xe đạp điện (xe hơi điện có thể ra trạm bên ngoài để sạc nhanh), chứ để tự nguyện thì chủ đầu tư sẽ lơ là, không chịu lắp đặt. Nhiều người dân ở chung cư muốn đi xe đạp điện, xe máy điện, nhưng vì không có chỗ sạc, thời gian sạc lâu, nên buộc phải tiếp tục sử dụng xe xăng".

BĐ Hai Nguyen Van cho biết: "Nhiều người nói phải tăng cường lắp đặt các trạm sạc tại chung cư, đề nghị xem xét đến công suất lưới điện hiện hữu của các chung cư, đặc biệt là các chung cư cũ, để đảm bảo cung ứng điện và độ an toàn khi lắp đặt trạm sạc, cũng như có nhiều xe sạc điện".

Bên cạnh đó, BĐ Phương Thảo chia sẻ thêm: "Những chung cư cũ không có thiết kế trạm sạc thì có thể làm trạm sạc ở bên ngoài cho an toàn. Cũng góp ý: Cần sản xuất các loại xe điện có pin tháo rời được để có thể mang lên nhà sạc cho tiện, hoặc lắp đặt nhiều trạm đổi pin để phục vụ mọi người".