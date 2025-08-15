Hà Nội tổng rà soát lề đường, vỉa hè rộng để làm trạm sạc xe điện

Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi 126 xã, phường trên địa bàn về phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch (trạm sạc xe điện - PV) trên địa bàn.

Vỉa hè, lòng đường trên phố Trần Khát Chân (Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND 126 xã phường, xã rà soát các vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất.

Đồng thời khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có trên địa bàn phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện.

Về nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng. Trong đó có các bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên...

Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc đáp ứng nhu cầu thực tế như gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện.

Ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện. Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội, một số loại đất phù hợp để khảo sát xây dựng trạm sạc công cộng là lề đường, vỉa hè rộng, khu vực chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng.

Cạnh đó, có thể sử dụng đất công trình công cộng như: trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện. Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật như khu vực có sẵn lưới điện, đất xây dựng công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Ngoài ra, các địa phương có thể khảo sát đất bãi đỗ xe, dịch vụ đô thị như các điểm đỗ xe có quy hoạch hoặc đang khai thác; khu đất thuộc trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ, trạm xăng, khu du lịch; đất xen kẹt, đất công ích chưa đưa vào khai thác...