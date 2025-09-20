Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước giặt, nước tẩy rửa giả

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, ở TP.HCM) cùng 4 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

Các nghi can bị bắt giữ vì sản xuất, buôn bán nước giặt, nước tẩy rửa giả ẢNH: HOÀNG HUY

Trước đó, chiều 8.9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra một kho hàng trên đường TA05 (khu phố 26, phường Thới An) thì phát hiện nhiều người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L... nghi là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt - xả mang các nhãn hiệu trên; hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in thương hiệu cùng 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Kết quả điều tra xác định Hùng là kẻ cầm đầu. Từ tháng 7.2025, Hùng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi, ở Cần Thơ), Võ Anh Huy (25 tuổi, ở TP.HCM), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi, ở Vĩnh Long) và Hoàng Đức Anh (21 tuổi, ở Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, đóng gói, sau đó rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% hàng chính hãng, giao qua các chành xe.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ đều không phải do các công ty chính hãng sản xuất.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt giả, nước tẩy rửa giả.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần lựa chọn cửa hàng, siêu thị uy tín khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, kịp thời tố giác những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.