Thủ tướng: An ninh mạng không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào

Minh chứng cho sự tin tưởng mà Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Công ước Hà Nội mặc dù được ký kết ở ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và gần 65 quốc gia đã ký Công ước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

"Số liệu này minh chứng cho tầm quan trọng của Công ước Hà Nội. An ninh mạng không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào, vì vậy, cần củng cố chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế mới có thể giải quyết được bài toán toàn cầu này", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không có quốc gia nào an toàn nếu như các quốc gia khác mất an toàn vì an ninh mạng. "Chúng ta phải chung sức cùng chống lại loại tội phạm mới nhưng đặt ra nhiều thách thức với các quốc gia trên mọi khía cạnh của đời sống", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của vấn đề an ninh mạng không chỉ dừng ở kinh tế mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến tinh thần, vật chất và văn hóa của các dân tộc. Theo Thủ tướng, đây là mối quan tâm chung của toàn thế giới, đòi hỏi nỗ lực hợp tác để giảm thiểu tối đa hệ lụy. Vì vậy, việc đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế là điều cần thiết để cùng nhau ứng phó hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ẢNH: TUẤN MINH

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh khó khăn hiện nay của tình hình quốc tế, Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó, đã đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong nhóm 46 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng, được quốc tế đánh giá là "kiểu mẫu", có cam kết và năng lực an ninh mạng cao, xếp thứ 16 thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, việc Liên Hiệp Quốc trao sứ mệnh tổ chức Lễ ký Công ước Hà Nội cho Việt Nam là minh chứng cho sự tin tưởng mà Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của đất nước.

Chiến thắng lớn cho các nạn nhân của bạo lực mạng

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cho biết, đây là một dấu mốc lịch sử và thật ý nghĩa khi sự kiện này diễn ra tại Việt Nam, quốc gia đã chủ động nắm bắt công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng số của thế giới.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng internet đã kết nối chúng ta theo những cách phi thường nhưng tội phạm cũng thích ứng nhanh chóng không kém.

"Hàng ngày, các cuộc tấn công mạng lừa đảo các gia đình, làm ngưng trệ các dịch vụ thiết yếu, tấn công các nền kinh tế và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em kinh hoàng. Một vụ lừa đảo được thực hiện ở một quốc gia có thể tàn phá các nạn nhân ở 5 quốc gia khác trong khi bằng chứng được lưu trữ ở một quốc gia thứ sáu. Cho đến nay, vẫn chưa có quy tắc nào được thống nhất trên toàn cầu để ngăn chặn điều này", ông Guterres cho biết.

Do đó, Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng mang đến cho các quốc gia một công cụ mạnh mẽ nhằm phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ quyền con người trên không gian mạng.

"Công ước cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới, một trong những rào cản lớn nhất đối với công lý cho đến nay. Công ước cũng thiết lập mạng lưới hợp tác 24/7 giúp các quốc gia lần theo dấu vết dòng tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp", Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong một điều ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận được công nhận là tội phạm hình sự, một chiến thắng lớn cho các nạn nhân của bạo lực mạng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định, điều quan trọng là biến những chữ ký hôm nay thành hành động cụ thể. Công ước cần được phê chuẩn nhanh chóng, triển khai đầy đủ và được hỗ trợ bằng nguồn lực, đào tạo và công nghệ, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển.

"Liên Hiệp Quốc sẽ đồng hành cùng các nước trong quá trình này, thông qua Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC)", ông Guterres nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng về triển vọng thực thi của Công ước, theo đó, các quốc gia cần phê chuẩn và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt. Đặc biệt, Công ước bảo đảm quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ quy trình riêng và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.