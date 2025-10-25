Chủ tịch nước Lương Cường: 3 thông điệp rõ ràng từ Công ước Hà Nội

Kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, lễ ký Công ước Hà Nội không chỉ đánh dấu sự ra đời một công cụ pháp lý toàn cầu mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ tịch Lương Cường phát biểu khai mạc lễ ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

"Không gian mạng vừa là không gian mới, phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, tội phạm mạng đã trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số.

"Các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra hằng ngày trên nhiều quốc gia và tổ chức. Gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Thông tin cá nhân và an toàn của người dân đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đó, trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất", Chủ tịch nước nói.

Do đó, Chủ tịch nước khẳng định, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trước những thách thức trên, Công ước Hà Nội ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật.

"Qua 5 năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới:

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Toàn cảnh lễ khai mạc

ẢNH: TUẤN MINH

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Chủ tịch nước cho rằng, 3 thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân.

"Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký công ước

ẢNH: TUẤN MINH

Để công ước thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch nước cho rằng, không chỉ cần ý chí chính trị, mà cả nguồn lực thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và ổn định.

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đánh giá sau gần 5 năm nỗ lực đàm phán, các quốc gia thành viên đã đạt được hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: TUẤN MINH Ông Guterres cho rằng, Công ước Hà Nội là công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố khả năng phòng thủ tập thể chống lại tội phạm mạng. Đồng thời, là lời cam kết rằng các quyền cơ bản của con người phải được bảo vệ cả ngoài đời thật lẫn trên không gian mạng. Công ước cũng là minh chứng cho sức mạnh của chủ nghĩa đa phương trong việc tìm ra các giải pháp. "Đó cũng là lời cam kết rằng không một quốc gia nào, bất kể trình độ phát triển, sẽ không bị bỏ lại phía sau khi đối mặt tội phạm mạng", ông Guterres nói.



