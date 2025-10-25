Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
25/10/2025 10:29 GMT+7

Sáng 25.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lễ đón chính thức các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và chụp ảnh chung đã chính thức diễn ra. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón.

Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong 2 ngày 25 - 26.10.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, đại diện gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực. Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, lễ mở ký sẽ có các phiên thảo luận toàn thể, phiên ký, phiên thảo luận cấp cao, phiên thảo luận bàn tròn cùng các sự kiện liên quan.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Công ước Hà Nội không chỉ là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, mà còn thể hiện rõ vai trò ngày càng chủ động và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam. Việc thủ đô Hà Nội được lựa chọn làm nơi ký kết văn kiện quan trọng này cho thấy niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy, cầu nối giữa các quốc gia và khu vực.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng và tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội mở ra cơ hội để các quốc gia cùng hành động, củng cố niềm tin và tăng cường hợp tác vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững cho mọi người.

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 3.
Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 4.
Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 5.
Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung với các trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đồng chủ trì Lễ mở ký và Hội nghị Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 10.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn tại lễ ký Công ước Hà Nội - Ảnh 11.

Toàn cảnh phiên khai mạc

ẢNH: TUẤN MINH

Việt Nam đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác với Liên Hiệp Quốc

Việt Nam đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác với Liên Hiệp Quốc

Chiều 24.10, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres.

