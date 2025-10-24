Việt Nam đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác với Liên Hiệp Quốc

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của Liên Hiệp Quốc trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Lễ đón chính thức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres thăm Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thư ký khẳng định Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên Hiệp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hiệp Quốc thời gian tới.

Một là cần cải tổ Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực. Trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu Liên Hiệp Quốc muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: TUẤN MINH

Hai là hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên Hiệp Quốc cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ba là Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bốn là cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Năm là cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN - Liên Hiệp Quốc.

Củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hiệp Quốc đóng vai trò trung tâm

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hiệp Quốc đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Khẳng định ASEAN có vai trò chiến lược đối với Liên Hiệp Quốc, ông Guterrres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên Hiệp Quốc và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, cũng như các nỗ lực của khối trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề khu vực; duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đánh giá cao kết quả trao đổi, thể hiện tình hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TUẤN MINH

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày mai 25.10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.