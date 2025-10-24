Sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định VN và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả. VN luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên VN xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao việc VN đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng và hoan nghênh vai trò dẫn dắt của VN trong nỗ lực chuyển đổi số. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với VN trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường trong bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc ở Nam Phi cũng như trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ẢNH: TUẤN MINH

Hai bên đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương VN - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao trên tất cả các kênh. Hai bên sẽ triển khai hiệu quả hơn các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo. Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư là động lực, giải pháp trung tâm nhằm tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác về kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên. Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau và vào thị trường khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là các văn kiện nền tảng như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khai thác khoáng sản, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực; nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương LHQ. VN đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và VN về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cùng ngày, trong cuộc hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ VN sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa VN với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ẢNH: TUẤN MINH

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược ngay trong năm 2025, đưa quan hệ VN - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN và Đại sứ quán Nam Phi tại VN đồng tổ chức.