Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Tham dự lễ đón có: Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an...

Đông đảo các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn cấp cao Nam Phi.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đến Việt Nam lần này diễn ra sau chuyến thăm cách đây 9 năm của ông trên cương vị Phó tổng thống, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ song phương.

Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp và tiếp đó dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa với thiếu nhi thủ đô Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp và tiếp đó dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH