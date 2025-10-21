Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng thống Nam Phi sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
21/10/2025 14:17 GMT+7

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 24.10.

Ngày 21.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 24.10.

Tổng thống Nam Phi sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

ẢNH: BNG

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1993. Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỉ USD.

Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Tính đến tháng 7.2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. 

Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 - 25.10.

Khám phá thêm chủ đề

Nam phi Tổng thống Nam Phi chủ tịch nước lương cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận