Tổng thống Nam Phi sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

Ngày 21.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 24.10.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ẢNH: BNG

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1993. Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỉ USD.

Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Tính đến tháng 7.2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.