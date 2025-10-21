Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
21/10/2025 08:16 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 - 25.10.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 - 25.10.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres

ẢNH: TTXVN

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) vào các ngày 25 và 26.10 tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh việc thủ đô Hà Nội được Liên Hiệp Quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao là một sự kiện hết sức đặc biệt.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng mà còn giúp Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của các lực lượng chấp pháp.

Tính đến ngày 14.10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterrés sẽ có phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Trước đó, vào ngày 22.9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10. Đồng thời, Tổng thư ký cho rằng Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên Hiệp Quốc, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong quản trị toàn cầu.

