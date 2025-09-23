Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10

Tại cuộc gặp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ đánh giá về tình hình và những thách thức đa chiều đối với LHQ và thế giới, bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác thực hiện các cam kết đã đề ra, chia sẻ về sự cần thiết phải cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của của LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ẢNH: TTXVN

Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10. Đồng thời, Tổng thư ký cho rằng Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng thư ký LHQ đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của LHQ, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu.

Chia sẻ đánh giá của Tổng thư ký về tình hình thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc cải tổ LHQ và cho rằng các quốc gia cần đóng vai trò dẫn dắt trong tiến trình này, thảo luận kỹ lưỡng để cải tổ một cách toàn diện, minh bạch. Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón LHQ đặt các trụ sở, văn phòng tại Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng thông báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tiến triển tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) đang có tiến triển tích cực, nhưng hiện vẫn cần sự hỗ trợ của LHQ và các đối tác quốc tế.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị LHQ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - LHQ và ASEAN - LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước và Tổng thư ký cùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10.2025.

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ ẢNH: TTXVN

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ. Tham dự lễ kỷ niệm có 103 nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên LHQ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Củng cố và phát triển quan hệ với các nước

Tại cuộc tiếp Thủ tướng Áo Christian Stocker, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Áo.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Áo Christian Stocker ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đồng thời đề nghị Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Áo tiếp cận thị trường ASEAN giàu tiềm năng.

Thủ tướng Áo Christian Stocker khẳng định Áo coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, nhất trí rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối và hợp tác, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Tajikistan.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon bày tỏ sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, và Tajikistan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như thông qua Việt Nam để mở rộng hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và ASEAN. Tổng thống Emomali Rahmon đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng và có thế mạnh.

Gặp Tổng thống Paraguay Peña Palacios, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Paraguay, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ. Nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường tiềm năng với dân số hơn 100 triệu người, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Paraguay nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios ẢNH: TTXVN

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Paraguay ủng hộ, thúc đẩy sớm khởi động tiến trình đàm phán FTA Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCORSUR); tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số tại Paraguay.

Tổng thống Paraguay mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm hội nhập và phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để mở rộng hợp tác với các quốc gia trong khối ASEAN. Trên tinh thần đó, Paraguay sẵn sàng ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và dệt may.



