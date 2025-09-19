Xây dựng cơ hội phát triển đồng đều và thịnh vượng cho ASEAN

Tại lễ khai mạc, Tổng thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman đã khẳng định vai trò "không thể thay thế" của nghị viện, là cầu nối giữa chính phủ và người dân, giữa cam kết và hành động, giữa tầm nhìn và thực tế. Tổng thư ký AIPA kêu gọi các nước thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm và hợp tác, hướng tới xây dựng một ASEAN và AIPA có thể đưa tiếng nói, nhu cầu và khát vọng của 670 triệu công dân ASEAN trở thành trung tâm của các quyết sách trong khu vực, xây dựng một AIPA với những hành động cụ thể, thực chất và được người dân ASEAN tin tưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-64 ẢNH: TTXVN

Ba lĩnh vực ưu tiên quan trọng AIPA cần tập trung

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực và những kết quả của Malaysia trong việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA-46 và Chủ tịch ASEAN 2025. Khẳng định ủng hộ chủ đề của Đại hội đồng AIPA-46: "QH ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững", Chủ tịch QH nhấn mạnh AIPA cùng các QH/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng một tương lai của những cơ hội phát triển đồng đều và thịnh vượng chung cho mọi người dân ASEAN. Đồng hành với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, AIPA đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các Chính phủ đưa thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Chủ tịch QH đã đề xuất 3 lĩnh vực ưu tiên quan trọng AIPA cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, AIPA cần phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực hiệu quả hơn nữa; trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để giúp các cam kết, thỏa thuận khu vực đi vào triển khai trên thực tế, nhất là trong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Thứ hai, AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực, thông qua khuyến khích, xây dựng, triển khai các hoạt động nuôi dưỡng và lan tỏa ý thức, bản sắc cộng đồng, tăng cường truyền thông, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi…

Thứ ba, AIPA cần tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại, qua đó giúp củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết, hợp tác ở khu vực cũng như toàn cầu.

Nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, trong đó có kỷ niệm 30 năm VN gia nhập ASEAN và tham gia AIPA, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định QH VN tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Hợp tác VN - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng thăm chính thức Malaysia và dự Đại hội đồng AIPA-46. Nhân dịp này, Chủ tịch QH đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa VN - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng của năm 2025 đạt 9,23 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỉ USD theo hướng cân bằng. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, KH-CN, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG). Chủ tịch QH nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - Malaysia giai đoạn 2025 - 2030, tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ VN sang Malaysia, Singapore.

Chủ tịch QH khẳng định QH VN sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Nghị viện Malaysia, nghị viện các nước tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.