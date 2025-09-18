Cán bộ, viên chức nghỉ việc trước ngày 1.7 sẽ được hưởng chính sách mới nào?

Thứ nhất, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong Nghị định số 135, sẽ được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tính đến thời điểm nghỉ việc như sau:

Trường hợp có thời gian công tác (tính từ khi nghỉ việc đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định) đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Cán bộ, công chức nghỉ việc trước 1.7 sẽ được hưởng chế độ chính sách mới theo Nghị quyết 07 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trường hợp còn thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Thứ hai, chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, gồm: được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc từ khi hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh đến thời điểm nghỉ việc.

Cụ thể, trường hợp còn thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng. Trường hợp còn thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Thứ ba, chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trường hợp có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135 thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 178. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách, chế độ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang quy định ở trên.

Thứ tư, chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1.7.

Thứ năm, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn).

Chế độ chính sách mới với người nghỉ việc trước 1.7

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 17.9. Đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người làm việc tại hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1.7 thuộc các đối tượng trên, nếu đã nghỉ việc nhưng chưa được hưởng chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại nghị quyết này.

Trường hợp đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại Nghị quyết này.

Các trường hợp thuộc đối tượng cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) nếu nghỉ việc trước ngày 1.7, có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu, thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng trợ cấp tính theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, được hưởng chính sách mới là trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.