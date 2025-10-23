Sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử từ lý tưởng chung và tinh thần đoàn kết Á - Phi. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển (2004).

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng: tin cậy chính trị được củng cố trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, Nghị viện; hợp tác kinh tế phát triển, đưa Nam Phi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi; hai bên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng và hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong chuyển đổi số.

Tổng thống Cyril Ramaphosa nhấn mạnh chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm của Nam Phi trong việc củng cố, phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam, trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường với bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa thống nhất định hướng, phấn đấu sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển khu vực, thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc tin cậy chính trị qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Hai bên sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách quốc phòng.

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư là động lực trung tâm, tương xứng với quy mô, nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích. Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp thâm nhập thị trường của nhau và vào thị trường khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, nhiều tiềm năng; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là các văn kiện nền tảng như các hiệp định: tương trợ tư pháp, khai thác khoáng sản, tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông…

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Cyril Ramaphosa khẳng định Nam Phi sẵn sàng ủng hộ các ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước quốc tế về luật Biển năm 1982.

Dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Thủ tướng khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Tổng thống Nam Phi mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, xe ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải...

Tổng thống Ramaphosa cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững và cải cách cơ chế quản trị toàn cầu.

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước ẢNH: TUẤN MINH

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam đồng tổ chức.