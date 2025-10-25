Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chào mừng của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Kính thưa Ngài Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres,

Kính thưa các vị Lãnh đạo, Trưởng đoàn các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế,

Thưa toàn thể quý vị,

Thay mặt cho Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đến với Thủ đô Hà Nội, Thành phố vì Hòa bình, để tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”, Lễ mở ký hôm nay thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết chung của các quốc gia cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Thưa Quý vị,

Trong quá trình phát triển nhân loại, khoa học - công nghệ đã giúp con người không ngừng mở rộng không gian tồn tại, tương tác và phát triển. Và hôm nay, chúng ta đã và đang bước vào không gian mạng, nơi mỗi dòng dữ liệu, mỗi thao tác công nghệ, mỗi tương tác số đều có thể tác động sâu rộng đến an ninh, kinh tế, phát triển, và cả tương lai của các quốc gia. Không gian mạng vừa là không gian mới của phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm.

Toàn cảnh phiên khai mạc ẢNH: TUẤN MINH

Cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả. Tội phạm mạng đã trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống, hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số. Các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra ngày càng tinh vi và có tổ chức, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm; thông tin cá nhân và an toàn của người dân cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng, trong đó trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ trên không gian mạng, không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Thưa Quý vị,

Trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng - ra đời là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. Năm năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung với các trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Quá trình đó hội tụ các giá trị toàn cầu, phản ánh tinh thần đồng thuận, sức sống của chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Ba thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể, trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực.

Các Quý vị thân mến,

Đối với Việt Nam, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trong suốt hơn 5 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán, với tinh thần chân thành, xây dựng và trách nhiệm. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm.

Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.

Để Công ước thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần không chỉ ý chí chính trị, mà cả nguồn lực thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và ổn định.

Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Xin chúc Lễ mở ký Công ước chống Tội phạm mạng thành công tốt đẹp.

Xin chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.