Thời sự

Tội phạm mạng đang tấn công vào các hệ thống trọng yếu quốc gia

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/10/2025 19:59 GMT+7

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết tội phạm mạng tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, chuyển dần từ tấn công nhỏ lẻ sang 'có tổ chức, có tính quốc tế cao', tấn công vào các hệ thống trọng yếu của quốc gia và doanh nghiệp.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) vào các ngày 25 và 26.10 tới.

Thông tin về tình hình và công tác phòng, chống tội phạm mạng ở Việt Nam tại cuộc họp báo Lễ mở ký Công ước Hà Nội, chiều 8.10, thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, tội phạm mạng tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, chuyển dần từ tấn công nhỏ lẻ sang "có tổ chức, có tính quốc tế cao", tấn công vào các hệ thống trọng yếu của quốc gia và doanh nghiệp.

Tội phạm mạng tấn công hệ thống trọng yếu quốc gia và Công ước Hà Nội - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin tại buổi họp báo

ẢNH: THẢO PHẠM

Tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng diễn biến rất phức tạp về quy mô, tính chất cũng như mức độ ảnh hưởng các loại tội phạm về tấn công, cũng như các sự cố mạng.

Đồng thời, tội phạm về lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm có sự cấu kết, liên quan giữa các quốc gia. Các loại tội phạm lừa đảo này cũng đang là mối lo, mối nguy hại, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các quốc gia trên thế giới.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, sau khi ký kết Công ước Hà Nội, Việt Nam tiến hành rà soát các hệ thống pháp luật có liên quan để chuẩn bị phê chuẩn công ước sớm nhất. Các biện pháp trọng tâm bao gồm việc sửa đổi luật An ninh mạng (hợp nhất với luật An toàn thông tin mạng).

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tố tụng hình sự để có thể triển khai các nội dung như trao đổi thông tin tội phạm, chuyển giao dữ liệu, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản phạm tội. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 theo yêu cầu của công ước.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh việc thủ đô Hà Nội được Liên Hiệp Quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao là một sự kiện hết sức đặc biệt. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng mà còn giúp Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của các lực lượng chấp pháp.

Tính đến ngày 6.10, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự khẳng định tham dự của gần 100 quốc gia cùng với hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, với nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ và bộ trưởng các nước.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterrés sẽ có phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

