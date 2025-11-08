Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sau bão Kalmaegi, Điện lực Đắk Lắk huy động 868 người khắc phục sự cố

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
08/11/2025 21:30 GMT+7

Để sớm phục hồi lưới điện sau bão Kalmaegi, Công ty Điện lực Đắk Lắk huy động hơn 868 công nhân khắc phục các sự cố.

Tối 8.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết tính đến nay, sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, công ty đã khôi phục cấp điện cho thêm 35.218 khách hàng, còn 103.321 khách hàng đang mất điện, trong đó, phía đông tỉnh Đắk Lắk còn 103.138 khách hàng đang mất điện.

Điện lực Đắk Lắk huy động lực lượng khắc phục sự cố điện sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố điện sau bão Kalmaegi

ẢNH: ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Đến nay, phân đoạn trung áp đã khôi phục 72/113 vụ sự cố, còn 41 vụ chưa khôi phục. Tổng số trạm biến áp phân phối còn đang mất điện là 1.263, riêng phía đông của tỉnh đang mất điện 1.256 trạm biến áp.

Điện lực Đắk Lắk huy động lực lượng khắc phục sự cố điện sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Đến 18 giờ ngày 8.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục cấp điện thêm được 35.218 khách hàng

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân oằn mình dọn rác ở rốn lũ Đắk Lắk

Tính đến 18 giờ cùng ngày (8.11), phía đông tỉnh Đắk Lắk ở khu vực trung tâm của 23/34 xã, phường đã có điện. Các xã, phường như: Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Vân Hòa, Tây Sơn, Suối Trai, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Ea Ly, Đức Bình, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước, Đồng Xuân đang mất điện một phần.

Điện lực Đắk Lắk huy động lực lượng khắc phục sự cố điện sau bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Công ty Điện lực Đắk Lắk huy động 868 người, 50 xe chuyên dụng khắc phục lưới điện

ẢNH: HỮU TÚ

Hiện nay, Công ty Điện lực Đắk Lắk và các đơn vị trong ngành huy động 868 người tham gia khắc phục sự cố, trong đó lực lượng tại chỗ 350 người, 338 người tăng cường, 50 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người, vận chuyển.

Ngoài ra, Công ty Điện lực miền Trung cũng huy động hàng chục người và phương tiện tham gia hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục sự cố. Hai đơn vị thuộc ngành điện Khánh Hòa đã cử hơn 111 cán bộ, công nhân cùng 15 phương tiện chuyên dụng chi viện cho Đắk Lắk khắc phục sự cố lưới điện sau bão Kalmaegi với mục tiêu khôi phục lưới điện trong 3 ngày.

Hiện tất cả lực lượng đang tiếp tục triển khai khắc phục sự cố điện, đảm bảo cấp điện lại trong thời gian sớm nhất có thể

Khám phá thêm chủ đề

Sau bão Kalmaegi Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục sự cố mất điện Đắk Lắk
