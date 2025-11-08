Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rốn lũ Đắk Lắk sau bão dữ: Cả làng oằn mình dọn rác, khôi phục cuộc sống

Hữu Tú
Hữu Tú
08/11/2025 17:54 GMT+7

Sau bão Kalmaegi, nước rút để lại cảnh ngổn ngang ở rốn lũ Đắk Lắk. Người dân oằn mình dọn rác, vét bùn non, khôi phục nhà cửa sau lũ dữ.

Ngày 8.11, người dân rốn lũ xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) khẩn trương dọn dẹp khối lượng rác "khổng lồ" xung quanh khu vực sau hai ngày bị cô lập bởi nước lũ do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

Có mặt tại xã Đồng Xuân, PV Thanh Niên ghi nhận khung cảnh ngổn ngang sau khi nước lũ bắt đầu rút từ chiều tối 7.11. Cả xã bị ngập cục bộ, phủ đầy bùn non và rác thải, khiến đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 1.

Khung cảnh ngổn ngang rác thải ở xã Đồng Xuân sau khi nước lũ rút xuống

ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết nước lũ mới bắt đầu rút sau hai ngày bị cô lập. Hiện nay, toàn bộ lực lượng tại địa phương tập trung, dốc sức giúp người dân dọn lũ.

Ông Tiến thông tin, xã Đồng Xuân có gần 27.000 dân với hơn 8.000 hộ sinh sống, trong đó có 19/20 thôn bị ngập. Có đến 10 thôn chịu cảnh ngập nặng như Tân Hòa, Tân Thọ...

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 2.

Người dân tất bật dọn dẹp bùn non trong nhà cửa do nước lũ gây ra

ẢNH: HỮU TÚ

Đặc biệt, thôn Tân Hòa được nhận định là rốn lũ của xã Đồng Xuân. Tại đây, công tác dọn dẹp diễn ra hết sức khẩn trương và gian nan. Người dân cho hay, năm nào họ cũng phải trải qua cảnh chạy lũ rồi lại dọn lũ.

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà ở xã Đồng Xuân bị nước lũ sông Kỳ Lộ tràn vào

ẢNH: HỮU TÚ

Dù tuổi cao, bà Nguyễn Thị Nga (63 tuổi) vẫn chủ động xách xô sỏi, cố gắng lấp lại những hố sâu bị nước lũ cuốn đi ở khu chợ Sớm thôn Tân Hòa. "Nước lũ năm nay dâng cao, xung quanh đều bị nhấn chìm. Tôi già rồi nhưng cũng cố gắng giúp người dân dọn dẹp khu chợ Sớm. Mỗi người mỗi tay dọn lũ, rác thải, cây cối, chẳng mấy chốc sẽ hết đi", bà Nga chia sẻ.

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 4.

Bà Nga dùng sỏi lấp lại các điểm xói lở do nước lũ cuốn trôi

ẢNH: HỮU TÚ

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 5.

Người dân địa phương oằn mình dọn rác sau bão Kalmaegi

ẢNH: HỮU TÚ

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 6.

Các phương tiện cơ giới dọn dẹp đất đá dọc đường trung tâm xã Đồng Xuân

ẢNH: HỮU TÚ

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 7.

Nhiều trường học trên địa bàn xã Đồng Xuân bị nước lũ bủa vây

ẢNH: HỮU TÚ

‘Rốn lũ’ Đắk Lắk: Người dân oằn mình dọn rác sau bão - Ảnh 8.

Người dân mệt nhoài sau thời gian oằn mình dọn lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Với tình hình 10 thôn bị ngập nặng do nước lũ sông Kỳ Lộ dâng cao, chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sinh hoạt cho người dân Đồng Xuân sau bão Kalmaegi.

