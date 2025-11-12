Nỗ lực hồi sinh 'hòn ngọc miền Trung' sau bão Kalmaegi

Gần 1 tuần sau khi siêu bão Kalmaegi đổ bộ, tiếng máy cưa, tiếng chổi tre hay tiếng bước chân vội vã giữa trưa gió cát vẫn đang vang vọng khắp Quy Nhơn, Gia Lai (Bình Định cũ). Tất cả đang hối hả, tất bật "trị thương" cho phố biển.

Chỉ mới đây thôi, cẩm nang Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật nhất thế giới trong năm tới. Trong đó, VN có đại diện duy nhất là Quy Nhơn. Thế mà giờ đây, Quy Nhơn tan hoang chưa từng có.

Ngồi thẫn thờ trên bãi biển, ông Nguyễn Ngọc Anh (63 tuổi, ở P.Quy Nhơn) bảo sống cả đời người ở đây, chưa bao giờ thấy Quy Nhơn "trọng thương" nặng nề như vậy. Trên các tuyến đường, những hàng cây, mảng xanh nằm la liệt, đổ nghiêng ngả. Dọc phố phường, từng mảng tường đổ vỡ, những mái tôn bung ra, treo lủng lẳng trên dây điện như tờ giấy rách tả tơi. Trước thiệt hại quá lớn, sự bàng hoàng, chua xót hằn lên trong ánh mắt người dân.

Đoàn viên, thanh niên cùng các chiến sĩ quân đội dọn dẹp sau bão Kalmaegi tại Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước hậu quả quá lớn mà cơn bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã viết thư kêu gọi toàn dân chung tay khắc phục. Trong thư, ông nhắc lại trước cơn bão Kalmaegi với sức tàn phá khủng khiếp, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã kích hoạt phương án ứng phó từ sớm, từ xa, tổ chức cuộc sơ tán lịch sử hơn 90.000 hộ với hơn 300.000 nhân khẩu và thiệt hại nhân mạng được giảm đến mức thấp nhất (2 người chết). Dù vậy, bão để lại hậu quả nặng nề: 200 căn nhà sập đổ, hơn 50.000 nhà tốc mái; trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, viễn thông bị tàn phá; hàng nghìn héc ta hoa màu, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

"Đến nay, hàng ngàn hộ dân chưa có nhà ở an toàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tê liệt, đời sống người dân vô vàn khó khăn. Trong thời điểm này, hơn bao giờ hết, toàn tỉnh phải chung sức, chung lòng hành động khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, để không ai bị bỏ lại phía sau", ông Tuấn viết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn hệ thống chính trị duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tập trung lo cho dân: ăn, ở, nước sạch, thuốc men, khôi phục hạ tầng thiết yếu. Quân đội, công an tiếp tục là lực lượng xung kích. Doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội. Người dân nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp nhau sửa nhà, khôi phục sản xuất.

Những ngày này, đáp ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, trên tất cả các ngả đường, những anh chị lao công đang miệt mài quét dọn rác, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Anh công nhân điện lực đu mình trên cao nối lại đường dây điện, khuôn mặt "chín đỏ" vì nắng trưa. Những đơn vị công an, quân đội gồng mình cưa hạ, khiêng vác từng gốc cây cổ thụ ngã đổ. Đoàn viên, thanh niên đi dọc bãi cát tất bật cào dọn rác thải...

Dưới ánh nắng trưa gay gắt, thiếu tá Nguyễn Hồng Lịnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ cùng đồng đội dọn những thân cây ngã đổ. Trong những ngày qua, đơn vị đã sửa chữa hàng chục căn nhà bị tốc mái, hư hại; thu dọn cây cối bị đổ để khai thông các tuyến, dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan. "Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc cao độ, tập trung tối đa lực lượng để trả lại không gian sạch đẹp cho đô thị", thiếu tá Lịnh nói.

Sẽ còn rất lâu nữa Quy Nhơn mới lấy lại được vẻ bình yên vốn có. Nhưng với sự quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương, "hòn ngọc miền Trung" rồi sẽ hồi sinh, biển sẽ lại trong xanh ôm lấy dải cát vàng. Những hàng cây sẽ lại bật chồi non như sức sống mãnh liệt của người miền Trung trong gió bão.



