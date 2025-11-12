Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nỗ lực hồi sinh 'hòn ngọc miền Trung' sau bão Kalmaegi

Đức Nhật
Đức Nhật
12/11/2025 05:41 GMT+7

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), Quy Nhơn như bị 'trọng thương' nhưng giữa hoang tàn, đổ nát, phố biển dần gượng dậy, hồi sinh...

Gần 1 tuần sau khi siêu bão Kalmaegi đổ bộ, tiếng máy cưa, tiếng chổi tre hay tiếng bước chân vội vã giữa trưa gió cát vẫn đang vang vọng khắp Quy Nhơn, Gia Lai (Bình Định cũ). Tất cả đang hối hả, tất bật "trị thương" cho phố biển.

Chỉ mới đây thôi, cẩm nang Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật nhất thế giới trong năm tới. Trong đó, VN có đại diện duy nhất là Quy Nhơn. Thế mà giờ đây, Quy Nhơn tan hoang chưa từng có.

Ngồi thẫn thờ trên bãi biển, ông Nguyễn Ngọc Anh (63 tuổi, ở P.Quy Nhơn) bảo sống cả đời người ở đây, chưa bao giờ thấy Quy Nhơn "trọng thương" nặng nề như vậy. Trên các tuyến đường, những hàng cây, mảng xanh nằm la liệt, đổ nghiêng ngả. Dọc phố phường, từng mảng tường đổ vỡ, những mái tôn bung ra, treo lủng lẳng trên dây điện như tờ giấy rách tả tơi. Trước thiệt hại quá lớn, sự bàng hoàng, chua xót hằn lên trong ánh mắt người dân.

Quy Nhơn Nỗ lực hồi sinh sau bão Kalmaegi: Hành trình phục hồi hòn ngọc miền Trung - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên cùng các chiến sĩ quân đội dọn dẹp sau bão Kalmaegi tại Quy Nhơn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước hậu quả quá lớn mà cơn bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã viết thư kêu gọi toàn dân chung tay khắc phục. Trong thư, ông nhắc lại trước cơn bão Kalmaegi với sức tàn phá khủng khiếp, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã kích hoạt phương án ứng phó từ sớm, từ xa, tổ chức cuộc sơ tán lịch sử hơn 90.000 hộ với hơn 300.000 nhân khẩu và thiệt hại nhân mạng được giảm đến mức thấp nhất (2 người chết). Dù vậy, bão để lại hậu quả nặng nề: 200 căn nhà sập đổ, hơn 50.000 nhà tốc mái; trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, viễn thông bị tàn phá; hàng nghìn héc ta hoa màu, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

"Đến nay, hàng ngàn hộ dân chưa có nhà ở an toàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tê liệt, đời sống người dân vô vàn khó khăn. Trong thời điểm này, hơn bao giờ hết, toàn tỉnh phải chung sức, chung lòng hành động khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, để không ai bị bỏ lại phía sau", ông Tuấn viết. 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn hệ thống chính trị duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tập trung lo cho dân: ăn, ở, nước sạch, thuốc men, khôi phục hạ tầng thiết yếu. Quân đội, công an tiếp tục là lực lượng xung kích. Doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội. Người dân nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp nhau sửa nhà, khôi phục sản xuất.

Những ngày này, đáp ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, trên tất cả các ngả đường, những anh chị lao công đang miệt mài quét dọn rác, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Anh công nhân điện lực đu mình trên cao nối lại đường dây điện, khuôn mặt "chín đỏ" vì nắng trưa. Những đơn vị công an, quân đội gồng mình cưa hạ, khiêng vác từng gốc cây cổ thụ ngã đổ. Đoàn viên, thanh niên đi dọc bãi cát tất bật cào dọn rác thải...

Dưới ánh nắng trưa gay gắt, thiếu tá Nguyễn Hồng Lịnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ cùng đồng đội dọn những thân cây ngã đổ. Trong những ngày qua, đơn vị đã sửa chữa hàng chục căn nhà bị tốc mái, hư hại; thu dọn cây cối bị đổ để khai thông các tuyến, dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh, sửa chữa các trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan. "Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc cao độ, tập trung tối đa lực lượng để trả lại không gian sạch đẹp cho đô thị", thiếu tá Lịnh nói.

Sẽ còn rất lâu nữa Quy Nhơn mới lấy lại được vẻ bình yên vốn có. Nhưng với sự quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương, "hòn ngọc miền Trung" rồi sẽ hồi sinh, biển sẽ lại trong xanh ôm lấy dải cát vàng. Những hàng cây sẽ lại bật chồi non như sức sống mãnh liệt của người miền Trung trong gió bão.


Tin liên quan

Khẩn trương khôi phục hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão Kalmaegi

Khẩn trương khôi phục hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão Kalmaegi

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua, hàng loạt nhà xưởng và khu du lịch tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai) bị tàn phá nặng nề. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Gia Lai và Đắk Lắk chịu thiệt hại hạ tầng điện nặng nhất do bão Kalmaegi

Sau bão Kalmaegi, Điện lực Đắk Lắk huy động 868 người khắc phục sự cố

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi phục hồi cộng đồng thiệt hại bão hồi sinh miền Trung Quy Nhơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận