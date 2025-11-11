Cảnh tượng đổ nát ở Khu kinh tế Nhơn Hội: Nhà xưởng bị lật tung, hàng chục nhà máy tê liệt

Hàng loạt nhà xưởng trong Khu kinh tế Nhơn Hội tại P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị gió bão Kalmaegi cuốn bay mái, sập tường, gây thiệt hại nặng cho nhiều doanh nghiệp.
Khu kinh tế Nhơn Hội rộng hơn 12.000 ha, gồm khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển - dịch vụ cảng biển, cùng các khu du lịch, dịch vụ và đô thị mới. Đây từng là trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai và khu vực miền Trung.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm (6.11), bão Kalmaegi đã quét sạch gần như mọi thứ. Sức gió dữ dội khiến nhiều tuyến đường trong khu kinh tế bị cát phủ trắng xóa, xe cơ giới không thể di chuyển. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hàng loạt cột điện bị gãy đổ, toàn khu vực buộc phải cắt điện, khiến hàng chục nhà máy tê liệt. Những khung nhà xưởng bê tông, thép méo mó, mái tôn vương vãi khắp nơi.
Theo thống kê sơ bộ, Gia Lai có hơn 206 căn sập hoàn toàn, hơn 52.000 căn nhà tốc mái, hư hại, tổng thiệt hại hơn 5.200 tỉ đồng.
