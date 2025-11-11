Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cảnh tượng đổ nát ở Khu kinh tế Nhơn Hội: Nhà xưởng bị lật tung, hàng chục nhà máy tê liệt

Đức Nhật
Đức Nhật
11/11/2025 19:00 GMT+7

Bão Kalmaegi càn quét Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai), cuốn bay mái xưởng, làm sập tường, khiến hàng chục nhà máy tê liệt và để lại khung cảnh đổ nát khắp vùng kinh tế ven biển.

Hàng loạt nhà xưởng trong Khu kinh tế Nhơn Hội tại P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị gió bão Kalmaegi cuốn bay mái, sập tường, gây thiệt hại nặng cho nhiều doanh nghiệp.

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 1.

Sức mạnh khủng khiếp của gió bão Kalmaegi đã tàn phá Khu kinh tế Nhơn Hội

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khu kinh tế Nhơn Hội rộng hơn 12.000 ha, gồm khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển - dịch vụ cảng biển, cùng các khu du lịch, dịch vụ và đô thị mới. Đây từng là trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai và khu vực miền Trung.

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 2.

Gió mạnh làm đổ hàng loạt cột điện trong khu kinh tế khiến ngành điện lực phải cắt điện để đảm bảo an toàn, việc sản xuất bị đình trệ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thế nhưng, chỉ sau một đêm (6.11), bão Kalmaegi đã quét sạch gần như mọi thứ. Sức gió dữ dội khiến nhiều tuyến đường trong khu kinh tế bị cát phủ trắng xóa, xe cơ giới không thể di chuyển. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hàng loạt cột điện bị gãy đổ, toàn khu vực buộc phải cắt điện, khiến hàng chục nhà máy tê liệt. Những khung nhà xưởng bê tông, thép méo mó, mái tôn vương vãi khắp nơi.

Theo thống kê sơ bộ, Gia Lai có hơn 206 căn sập hoàn toàn, hơn 52.000 căn nhà tốc mái, hư hại, tổng thiệt hại hơn 5.200 tỉ đồng.

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 3.

Những nhà xưởng hoang tàn sau bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 4.

Sức mạnh khủng khiếp của gió bão đã bóp nát một nhà xưởng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 5.

Một nhà xưởng với mái vòm sắt thép cũng bị xé toạc

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 6.

Một bức tường vững chắc bị cuồng phong giật sập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 7.

Sức mạnh của thiên nhiên khiến những khung thép tưởng chừng như vững chãi trở nên yếu ớt, mong manh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 8.

Mái tôn bị gió bão bóp nát, quăng quật đến rách tả tơi như giấy vụn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 9.

Những công trình đồ sộ giờ đổ nát trước sức mạnh của thiên nhiên

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 10.

Những mái tôn bị gió xé bung ra, treo lủng lẳng trên nóc các nhà xưởng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 11.

Những công trình từng khang trang hiện đại giờ chỉ còn là đống phế liệu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 12.

Công nhân làm việc giữa ngổn ngang, đổ nát do cơn bão để lại

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi 'xé toạc' những nhà xưởng khang trang ở khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 13.

Bộ đội được huy động để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai

ẢNH: ĐỨC NHẬT


