Hành động đẹp của sinh viên Lào sau bão Kalmaegi khiến dân mạng ‘tan chảy’

Trong hai ngày 8 và 9.11, 30 sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Quy Nhơn đã cùng đoàn viên P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) và các lực lượng bộ đội, công an dọn dẹp các tuyến đường Nguyễn Trung Tín, Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Võ Văn Dũng (P.Quy Nhơn Nam).

Từng tốp sinh viên chia nhau quét dọn, thu gom cây gãy, vận chuyển rác thải và vật liệu ngổn ngang ra khỏi lòng đường. Khuôn viên trường học ngập bùn chỉ sau vài giờ đã trở lại sạch sẽ, khang trang, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Các sinh viên Lào dọn dẹp vệ sinh trên đường Nguyễn Trung Tín (P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) sau bão Kalmaegi ẢNH: BÙI TẤN KIỆT

Sonevongphet Khaophonexay, sinh viên Lào đang học ngành quản lý nhà nước tại Trường ĐH Quy Nhơn, chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui khi được góp sức cùng người dân Quy Nhơn dọn dẹp sau bão Kalmaegi.

"Dù mệt nhưng em và các bạn vẫn thấy hạnh phúc, vì đã làm được việc có ý nghĩa là giúp mọi người sớm ổn định cuộc sống sau bão", Sonevongphet Khaophonexay nói.

Các sinh viên Lào tham gia hỗ trợ Trường tiểu học Kim Đồng dọn dẹp sau bão ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn, ngay từ sáng 7.11, Đoàn trường đã huy động 300 sinh viên tình nguyện tham gia các đội xung kích, phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.

"Điều khiến chúng tôi rất xúc động là 30 sinh viên Lào đang ở ký túc xá trường đã tự nguyện đăng ký tham gia ngay khi nghe tin vận động. Các em làm việc rất tích cực, luôn tươi cười dù phải dọn rác, khuân cây trong nắng gắt", anh Kiệt cho biết.

Trong chuyến thăm các đội hình thanh niên xung kích khắc phục bão Kalmaegi, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, bày tỏ sự trân trọng với tinh thần của các sinh viên Lào: "Các bạn đã góp phần lan tỏa thông điệp đẹp về tình hữu nghị Việt - Lào. Chính những việc làm giản dị đó đã giúp người dân thêm ấm lòng giữa khó khăn sau bão Kalmaegi".