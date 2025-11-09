Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ Đoàn - Hội

Hành động đẹp của sinh viên Lào sau bão Kalmaegi khiến dân mạng ‘tan chảy’

Hoàng Trọng
09/11/2025 15:00 GMT+7

Giữa cái nắng oi ả sau bão Kalmaegi, những “chiến binh áo xanh” đến từ Lào vẫn miệt mài dọn rác, thu gom cây gãy cùng người dân Gia Lai. Hình ảnh giản dị ấy bất ngờ gây “bão tim” trên mạng xã hội – không chỉ vì tinh thần nhiệt huyết mà còn vì tình bạn đẹp vượt biên giới Việt – Lào.

Trong hai ngày 8 và 9.11, 30 sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Quy Nhơn đã cùng đoàn viên P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) và các lực lượng bộ đội, công an dọn dẹp các tuyến đường Nguyễn Trung Tín, Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Võ Văn Dũng (P.Quy Nhơn Nam).

Từng tốp sinh viên chia nhau quét dọn, thu gom cây gãy, vận chuyển rác thải và vật liệu ngổn ngang ra khỏi lòng đường. Khuôn viên trường học ngập bùn chỉ sau vài giờ đã trở lại sạch sẽ, khang trang, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Sinh viên Lào chung tay khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Các sinh viên Lào dọn dẹp vệ sinh trên đường Nguyễn Trung Tín (P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) sau bão Kalmaegi

ẢNH: BÙI TẤN KIỆT

Sonevongphet Khaophonexay, sinh viên Lào đang học ngành quản lý nhà nước tại Trường ĐH Quy Nhơn, chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui khi được góp sức cùng người dân Quy Nhơn dọn dẹp sau bão Kalmaegi. 

"Dù mệt nhưng em và các bạn vẫn thấy hạnh phúc, vì đã làm được việc có ý nghĩa là giúp mọi người sớm ổn định cuộc sống sau bão", Sonevongphet Khaophonexay nói.

Sinh viên Lào chung tay khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Các sinh viên Lào tham gia hỗ trợ Trường tiểu học Kim Đồng dọn dẹp sau bão

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn, ngay từ sáng 7.11, Đoàn trường đã huy động 300 sinh viên tình nguyện tham gia các đội xung kích, phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.

"Điều khiến chúng tôi rất xúc động là 30 sinh viên Lào đang ở ký túc xá trường đã tự nguyện đăng ký tham gia ngay khi nghe tin vận động. Các em làm việc rất tích cực, luôn tươi cười dù phải dọn rác, khuân cây trong nắng gắt", anh Kiệt cho biết.

Trong chuyến thăm các đội hình thanh niên xung kích khắc phục bão Kalmaegi, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, bày tỏ sự trân trọng với tinh thần của các sinh viên Lào: "Các bạn đã góp phần lan tỏa thông điệp đẹp về tình hữu nghị Việt - Lào. Chính những việc làm giản dị đó đã giúp người dân thêm ấm lòng giữa khó khăn sau bão Kalmaegi".

Hồi sinh sau bão Kalmaegi: Người trẻ làm điều khiến ai cũng phải xúc động

Bão Kalmaegi vừa đi qua, Gia Lai oằn mình trong đổ nát: cây gãy, mái tôn bay, đường làng ngập rác. Nhưng giữa khung cảnh tan hoang ấy, những bóng "áo xanh" lại xuất hiện – lặng lẽ, khẩn trương, không đợi ai kêu gọi. Họ dọn từng con đường, dựng lại mái nhà, khôi phục trường lớp… để quê hương sớm hồi sinh sau giông bão.

sinh viên lào bão số 13 Bão Kalmaegi giúp dân sau bão Trường ĐH Quy Nhơn Gia Lai
