Từ 'tiếng loa thanh niên' đến hành động thực tế: Câu chuyện đẹp trong bão Kalmaegi

Tiếng loa thanh niên trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai nằm ở "đầu sóng ngọn gió" nên chịu tác động đầu tiên khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ. Nhiều ngày qua, để ứng phó với bão, đội thanh niên xung kích mùa bão lũ (thuộc Đoàn xã) phối hợp với lực lượng vũ trang khẩn trương giúp người dân đưa thuyền, thúng lên bờ, neo chằng chắc chắn trước khi bão đến. Bên cạnh đó, các đoàn viên còn hỗ trợ 43 hộ neo đơn gia cố nhà cửa và chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn.

Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả bão Kalmaegi ẢNH: TUỔI TRẺ GIA LAI

Đặc biệt, mô hình "tiếng loa thanh niên" được Đoàn xã triển khai từ ngày 4.11 đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong điều kiện sóng truyền thanh không phủ hết đảo. Các đoàn viên chia nhóm tuyên truyền lưu động khắp khu dân cư, đặc biệt là trong các con hẻm nhỏ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Anh Nguyễn Xuân Hiển, Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu, cho biết đơn vị đã hỗ trợ người dân đưa phương tiện lên khu vực an toàn, sẵn sàng trực chiến tại chỗ để ứng cứu khi cần thiết. Sau bão, đoàn viên, thanh niên tiếp tục dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và giúp bà con đưa thuyền trở lại bãi đánh bắt.

Không chỉ ở vùng đảo, tại P.Quy Nhơn, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tất bật cùng các cơ quan chức năng khơi thông cống thoát nước, phát dọn cây xanh, tạo dòng thoát lũ trong khu dân cư. Các nhóm tình nguyện còn đến tận nhà hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ neo đơn, gia đình khó khăn chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư Đoàn P.Quy Nhơn, Đoàn phường còn phối hợp với chính quyền theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn; trực tại các đập tràn, tuyến giao thông xung yếu để hỗ trợ người dân qua lại trong những giờ cao điểm mưa gió.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích tại chỗ mà còn là cầu nối truyền thông tin, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó khi bão đến", chị Vi chia sẻ.

135 đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết để ứng phó kịp thời với bão Kalmaegi, đơn vị đã thiết lập đường dây nóng Ban chỉ huy chiến dịch cấp tỉnh và công bố danh bạ 135 đội thanh niên xung kích mùa bão, lũ thông qua mã QR, giúp kết nối nhanh thông tin và điều phối lực lượng khi có tình huống khẩn cấp. Ban chỉ huy cấp tỉnh trực 24/24 để tiếp nhận báo cáo, xử lý ngay các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Mô hình “tiếng loa thanh niên” kêu gọi người dân tránh bão rất hiệu quả trong điều kiện sóng truyền thanh không phủ hết đảo ẢNH: NVCC

Mỗi xã, phường có ít nhất 30 đoàn viên; mỗi thôn, làng, tổ dân phố khoảng 20 đoàn viên trong đội ứng phó nhanh. Các đội này bám sát các tuyến đê, hồ chứa, bờ kè, khu vực nguy cơ sạt lở; đến từng hộ dân hướng dẫn gia cố nhà cửa, kê dọn đồ đạc, thu hoạch nông sản trước mưa lớn. Khi bão đổ bộ, lực lượng thanh niên xung kích túc trực 24/24, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ hồ đập, đê kè, tham gia cứu hộ - cứu nạn, vận chuyển lương thực, thuốc men đến khu vực bị chia cắt. Ngoài ra, các đội hình còn sẵn sàng vận động hiến máu phục vụ cấp cứu trong bối cảnh mưa bão.

Sau khi bão tan, thanh niên tình nguyện triển khai dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông và công trình công cộng, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt, học sinh trở lại trường. Các đội thanh niên tình nguyện cũng phối hợp với y tế địa phương tiêu độc, khử trùng nguồn nước và khu dân cư, đảm bảo vệ sinh, phòng dịch sau mưa bão.

Sau bão, thanh niên tình nguyện có mặt sớm trên những tuyến đường ngổn ngang. Trong nắng sớm, từng nhóm hối hả dọn dẹp cây ngã đổ, xúc bùn, dựng lại mái tôn bị gió cuốn. Tiếng máy cưa, tiếng xẻng xúc bùn đất hòa lẫn tiếng gọi nhau rộn ràng. Trên những khuôn mặt trẻ lấm lem, nụ cười vẫn nở - niềm vui khi giúp một mái nhà được dựng lại, một con đường được thông.

Thanh niên Gia Lai mang bao cát giúp người dân chèn mái nhà trước khi bão đổ bộ ẢNH: DƯƠNG HƯNG

Ngày 8.11, anh Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết đơn vị đã huy động 92 đội hình với 1.500 thành viên triển khai các nhiệm vụ khắc phục thiệt hại do bão. Các đội tập trung chặt tỉa cây xanh, hỗ trợ dọn dẹp, đưa người dân trở về nhà, cấp phát thuốc, dựng lại nhà cửa và sửa chữa trường học.

Theo anh Thanh, ngay từ đầu mùa bão lũ, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 135 đội với 3.700 thành viên đảm nhiệm công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân. Từ những việc làm và mô hình thiết thực, tuổi trẻ Gia Lai đã phối hợp cùng hệ thống chính trị giảm đáng kể thiệt hại do bão gây ra.