Khởi công trường dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới Lâm Đồng, Đắk Lắk

Sáng 9.11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công trường nội trú dân tộc liên cấp tiểu học và THCS cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tại các xã vùng biên giới Thuận An và Quảng Trực.

Tham dự lễ khởi công tại địa điểm xây Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - THCS Thuận An, có Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - THCS Thuận An được xây dựng trên diện tích hơn 2,6 ha, ở vùng biên giới thôn Đắk Thủy, xã Thuận An (xã Đắk Lao, H.Đắk Mil, Đắk Nông cũ).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới khó khăn càng được đặc biệt quan tâm về giáo dục, để giáo dục khu vực này phát triển ngang bằng, không thiệt thòi so với miền xuôi, các em học sinh được tiếp cận tri thức như các bạn ở đồng bằng, đô thị.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường nội trú Thuận An, tỉnh Lâm Đồng (thuộc địa bàn H.Đắk Mil, Đắk Nông cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

Phó thủ tướng cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ xây dựng kế hoạch trong 3 năm tới sẽ xây dựng 248 trường nội trú liên cấp vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

Ngay trong năm 2025, Chính phủ sẽ cho xây dựng ngay 100 ngôi trường nội trú. Mỗi trường trung bình 21 lớp học, được Chính phủ chi kinh phí, hiện đã chi nguồn vốn 15.000 tỉ đồng cho chương trình này. Các trường nội trú vùng sâu, vùng biên giới sẽ có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có sân thể thao, có hồ bơi, có nhà nội trú đầy đủ cho cả giáo viên và học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trao quà cho các em học sinh vùng biên giới xã Thuận An ẢNH: QUẾ HÀ

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các nhà thầu thi công phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, lấy chất lượng làm đầu. "Ngôi trường này phải là biểu tượng tri thức cho các cháu học sinh, tới hàng trăm năm sau còn nhớ về trường", ông nói.

Đồng thời, Phó thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương phải tạo điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự, để xây dựng ngôi trường đúng tiến độ, đảm bảo đưa vào sử dụng hiệu quả cao nhất.

Đối với ngành giáo dục, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, kể cả đội ngũ giáo viên để khi đưa công trình vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả ngay trong công tác dạy và học.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cam kết triển khai xây dựng đúng tiến độ 2 ngôi trường nội trú ở xã biên giới Quảng Trực và Thuận An, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 ẢNH: QUẾ HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cám ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng 2 ngôi trường nội trú tại vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mười cho biết, cùng thời điểm này, tại xã Quảng Trực, UBND tỉnh cũng tổ chức xây dựng ngôi trường nội trú cho học sinh vùng biên giới. Theo ông Mười, tỉnh phấn đấu đến ngày 30.6.2026 sẽ hoàn thành việc xây dựng cả 2 ngôi trường để đưa vào sử dụng năm học sau.

Theo quy mô thiết kế, Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - THCS Thuận An và Quảng Trực có 30 lớp học, với khoảng 1.050 học sinh. Tổng mức đầu tư không vượt 225,9 tỉ đồng, nguồn vốn từ Trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội.

Niềm vui của cô và trò các trường học ở xã Thuận An trong ngày khởi công ngôi trường nội trú Thuận An ẢNH; QUẾ HÀ

Phát biểu cảm tưởng nhân ngày khởi công trường nội trú Thuận An, cô giáo Phan Thị Phương Dung, giáo viên môn tiếng Anh, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận An), cho biết trường còn thiếu thốn khá nhiều trang thiết bị, nếu sang năm kịp đưa trường nội trú này vào sử dụng thì thật là tuyệt vời cho cả cô và trò nhà trường.

"Giáo viên chúng tôi rất háo hức mong chờ, vì ngôi trường được thiết kế quá đẹp và hiện đại. Thật sự rất xúc động khi chúng tôi được mời đến dự lễ khởi công ngôi trường này, được nghe Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến giáo dục vùng biên giới mà chúng tôi đang công tác", cô giáo Phan Thị Phương Dung hồ hởi chia sẻ.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng hoa và quà cho giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Thuận An ẢNH: QUẾ HÀ

Tới thăm trường THCS Nguyễn Chí Thanh (thuộc xã Thuận An), Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tới tất cả đội ngũ giáo viên nhà trường.

Phó thủ tướng biểu dương cơ sở Trường THCS Nguyễn Chí Thanh khá khang trang, sạch đẹp và hiện đại. Ông nhắc lại chủ trương của Đảng Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách phát triển giáo dục nói chung và đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

Phó Thủ tướng đề nghị các thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Chí Thanh phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó để làm tốt công tác dạy và học, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ năm xưa: Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công trường dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới Đắk Lắk Ngày 9.11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 trường dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã Ia Lốp, Ia Rvê và xã Buôn Đôn. Trong đó xã Ia Rvê là điểm cầu chính, kết nối với hai điểm cầu phụ tại xã Ia Lốp và xã Buôn Đôn. Tham dự và chỉ đạo có Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện các sở, ban, ngành cùng các em học sinh và người dân các xã Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn. Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (bìa phải) dự và tặng quà cho người dân ẢNH: HỮU TÚ 3 trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk sẽ được đầu tư hơn 390 tỉ đồng, phục vụ hơn 3.000 học sinh, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Trong đó: Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) có tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng, quy mô hơn 1.100 học sinh; Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Ia Rvê (xã Ia Rvê) được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ Trường THCS Nguyễn Thị Định, có tổng mức đầu tư hơn 120 tỉ đồng, quy mô hơn 1.100 học sinh; Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Ia Lốp (xã Ia Lốp) được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của Trường tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo, có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, có quy mô hơn 900 học sinh. Em La Thị Yến Vy (học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Ia Rvê) bày tỏ niềm vui mừng khi trường mới được xây dựng, có cả khu nội trú : "Em sẽ không phải vất vả và lo lắng quãng đường xa khi đến trường học tập". 3 công trình được khởi công lần này là những dự án trọng điểm trong chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới Tây nguyên.









