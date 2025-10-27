Lâm Đồng đầu tư trường nội trú vùng biên để gieo chữ, giữ đất, dựng tương lai

Ngày 27.10.2025, Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ và xin ý kiến tổ chức lễ khởi công hai trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Thuận An và xã Quảng Trực (hai xã biên giới thuộc Đắk Nông cũ).

Theo đó, hai trường này nằm trong "Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới" thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo 81-TB/TW ngày 18.7.2025 và Nghị quyết 298/NQ-CP ngày 26.9.2025 của Chính phủ. Mỗi trường có quy mô 30 lớp, khoảng 1.050 học sinh, tổng mức đầu tư lần lượt 225,94 tỉ đồng (xã Thuận An) và 215,94 tỉ đồng (xã Quảng Trực), dự kiến khởi công ngày 2.11.2025 và hoàn thành trước 30.8.2026.

Hai dự án được triển khai theo cơ chế đầu tư công đặc biệt, thực hiện theo quy trình rút gọn "vừa thiết kế - vừa thi công". Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, trường nội trú Thuận An được chọn là công trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khởi công.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (thứ 2 từ phải qua), dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra điểm xây dựng trường nội trú Quảng Trực ẢNH: H.N

Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu

Chiều 27.10, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên cho biết trước đó (ngày 20.10) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai "Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới" và phong trào "Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu", thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Chính trị về phát triển hệ thống giáo dục vùng biên.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2027, Lâm Đồng sẽ đầu tư xây dựng 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học – THCS tại các xã biên giới Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil.

Đây là những địa bàn đặc biệt khó khăn, giáp nước bạn Campuchia, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và là nơi giao thoa giữa vùng đất kinh tế - quốc phòng trọng yếu của tỉnh Lâm Đồng.

Trước mắt, trong năm 2025, Lâm Đồng sẽ tập trung thành lập 5 trường, hoàn thành giải phóng mặt bằng và phê duyệt chủ trương đầu tư 2 trường nội trú đầu tiên tại xã Quảng Trực và xã Thuận An.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho biết 2 dự án này dự kiến khởi công ngày 2.11.2025, hoàn thành trước 30.8.2026 để kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Ba trường còn lại sẽ được triển khai và hoàn thiện trong năm 2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì họp chuẩn bị lễ khởi công xây dựng 2 trường nội trú biên giới ở xã Quảng Trực và Thuận An ẢNH: H.N

Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách T.Ư, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa. UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND các xã để đảm bảo tiến độ, chất lượng, "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả" theo kế hoạch của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, việc xây dựng trường học vùng biên không chỉ là một nhiệm vụ về giáo dục mà còn là chiến lược củng cố biên cương, nâng tầm tri thức và an sinh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cam kết không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết: "Hiện nay UBND tỉnh đã có báo cáo tiến độ gửi Chính phủ, bảo đảm việc khởi công diễn ra đúng chỉ đạo của Thủ tướng".





Học sinh vùng biên giới Lâm Đồng, giáp ranh với Campuchia trong ngày khai giảng năm học mới ẢNH: NGUYỄN HÙNG

Theo kế hoạch, lễ khởi công xây dựng hai trường nội trú tại xã Quảng Trực và xã Thuận An sẽ được tổ chức trang trọng ngày 2.11, do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp chủ trì và phát lệnh khởi công.

Những ngôi trường mới này được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt bán trú của học sinh vùng sâu vùng xa, đồng thời gắn với các mô hình giáo dục hòa nhập, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh đầu cấp. Mỗi trường được xem như một "cột mốc tri thức" - vừa là nơi gieo chữ, vừa là điểm tựa niềm tin của người dân vùng biên.

Lâm Đồng có kế hoạch xây dựng 5 trường phổ thông dân tộc nội trú cho học sinh các xã vùng biên giới giáp với Campuchia ẢNH: NGUYỄN HÙNG

"Việc xây dựng trường bán trú tại xã biên giới đánh dấu bước khởi đầu trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn sau sáp nhập. Đây là cách để Lâm Đồng khẳng định cam kết không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau," ông Nguyễn Minh một lần nữa nhấn mạnh.

Lâm Đồng đang chuyển mình sau sáp nhập, và việc xây dựng trường học vùng biên giới lần này mang ý nghĩa đặc biệt: nó không chỉ mở rộng mạng lưới giáo dục, mà còn củng cố thế trận lòng dân, góp phần giữ gìn ổn định, an ninh biên giới và khơi dậy khát vọng học tập nơi đầu nguồn biên giới của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 22.10.2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10194/VPCP-KGVX truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khởi công đồng loạt 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới trong tháng 10.2025. Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan rà soát, báo cáo công tác chuẩn bị lễ khởi công, nêu rõ danh sách các trường, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung phát biểu của lãnh đạo các cấp. Theo công văn 6744 ngày 22.10 của Bộ GD-ĐT, dự kiến ngày 2.11, Thủ tướng Chính phủ sẽ đến dự lễ khởi công trường nội trú vùng biên giới tại một tỉnh biên giới.



