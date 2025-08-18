Thiếu giáo viên, phòng học, nguy cơ hàng trăm trẻ mầm non Tà Đùng không ra lớp

Xã Tà Đùng của tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Đắk Som và Đắk R'Măng, thuộc H.Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ.

Đây là xã có đông đồng bào di cư từ phía bắc vào sinh sống. Do điều kiện thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, hiện nay toàn xã có 1.274 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi. Thế nhưng, năm học mới 2025-2026, các trường mầm non công lập chỉ mới tuyển sinh được 552 cháu, còn lại 687 cháu (chiếm 53% tổng số trẻ mầm non) có khả năng sẽ không được đi học do thiếu trường, lớp và thiếu cả giáo viên.

Trẻ mầm non ở Tà Đùng ẢNH: Q.H

Trả lời PV Thanh Niên về nguyên do của tình trạng trẻ mầm non ở Tà Đùng chưa được đi học, lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết, chủ yếu do điểm trường lẻ bị sáp nhập, phụ huynh phải đưa con đến trường chính cách xa 3 km nên nhiều gia đình "bỏ cuộc".

Ngoài ra, phần lớn cha mẹ làm nương rẫy xa nhà, trẻ nhỏ phải theo bố mẹ, không có người đưa đón. Một số hộ bà con còn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của giáo dục mầm non. Tình trạng di dân tự do cũng khiến nhiều trẻ theo cha mẹ chuyển học sang xã khác.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng, một nguyên nhân quan trọng khác nữa khiến nguy cơ hàng trăm trẻ không được đến trường là nhu cầu học tập tăng cao, cơ sở vật chất lại thiếu thốn.

Năm học mới sắp đến, nhưng các trường học còn bộn bề khó khăn

ẢNH: Q.H

Theo đó, ở Tà Đùng hiện nay nhiều phòng học xuống cấp, điểm lẻ phải đóng cửa vì không bảo đảm an toàn. Các trường mầm non đề nghị xây dựng thêm lớp ở thôn 3, thôn 4, thôn NamSoNy; các trường mầm non cũng đang kiến nghị sơn, sửa phòng học ở thôn 7 và bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học mới có thể đáp ứng việc học của trẻ mầm non.

Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng Trần Nam Thuần (nguyên Chủ tịch UBND H.Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ), cho biết xã Tà Đùng không chỉ thiếu giáo viên mầm non, mà thiếu cả giáo viên 3 cấp học.

Ông Thuần cho biết thêm, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tình trạng tăng dân số cơ học, khiến trẻ trong độ tuổi mầm non đông thêm; trong khi địa phương chưa đào tạo kịp thời giáo viên, thiếu phòng học cho các cháu. Chủ tịch UBND xã Tà Đùng cho biết, ông đã có văn bản báo cáo tình trạng này về UBND tỉnh và Sở GD-ĐT Lâm Đồng, kiến nghị đầu tư trường lớp và sớm bổ sung giáo viên cả 3 cấp chứ không chỉ giáo viên mầm non.

Mới có 552/1.274 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi ở Tà Đùng sẽ đến trường năm học mới

ẢNH: Q.H

Xã Tà Đùng là vùng đặc biệt khó khăn, nơi hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người M'nông, Mạ và người H'Mông di cư từ miền Bắc vào. Dân cư đông, đời sống còn nhiều khó khăn. Vấn đề thiếu giáo viên, thiếu phòng học cho trẻ mầm non và các cấp học ở Tà Đùng cần được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng.