Thiếu giáo viên, Thanh Hóa tạm dừng nhiều môn học

Thiếu giáo viên (GV) không phải điều gì quá xa lạ và thực trạng này đã tồn tại nhiều năm qua ở Thanh Hóa, đặc biệt là ở khu vực miền núi. Tỉnh này có 11 huyện miền núi thì hầu hết đều rơi vào tình trạng thiếu GV.

Theo tìm hiểu của PV, tại Trường THCS Giao Thiện (xã Giao Thiện, H.Lang Chánh), từ đầu năm học 2024 - 2025 đến nay, trường này buộc phải dừng dạy môn âm nhạc và tiếng Anh do không có GV. Trường tiểu học Yên Khương (xã Yên Khương, H.Lang Chánh) cũng tương tự khi buộc phải dừng giảng dạy môn tin học và tiếng Anh do không có GV.

Nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa “đau đầu” vì thiếu giáo viên ẢNH: MINH HẢI

Còn tại Trường tiểu học và THCS Trí Nang (xã Trí Nang, H.Lang Chánh), ông Đỗ Đông Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, phải tìm gặp các hiệu trưởng ở những trường lân cận để "nhờ vả", xin GV về dạy thêm môn tin học. "Từ đầu năm học 2024 - 2025 đến nay, trường đang thiếu 6 GV và 2 nhân viên. Các môn thiếu GV là tin học, tiếng Anh, toán, và các môn văn hóa bậc tiểu học do một số GV chuyển trường. Riêng môn tin học từ đầu năm học không có GV nên không triển khai dạy được, gần đây (khoảng 1 tuần qua - PV) mới tìm được GV ở một trường khác đến dạy. Cái khó nhất là tiền hỗ trợ dạy liên trường cho GV không biết khi nào mới có, mà tiền này cần được hỗ trợ ngay thì GV mới hăng hái dạy được", ông Hòa cho hay.

B IỆT PHÁI GIÁO VIÊN MẦM NON LÊN DẠY TIỂU HỌC

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Lang Chánh, cho biết toàn huyện đang thiếu 92 biên chế ngành giáo dục, chủ yếu thiếu GV ở các môn tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, hóa học, địa lý. Tháng 5 vừa qua, huyện tổ chức thi tuyển nhưng chỉ tuyển được 25 GV do thiếu nguồn tuyển. "Phòng đã chỉ đạo các trường tạm thời giải quyết tình trạng thiếu GV bằng cách dạy liên trường, hợp đồng giao khoán công việc với GV, nhưng chỉ giải quyết được một phần", ông Sơn nói.

Tương tự, tại huyện miền núi Bá Thước có 1.655 biên chế ngành giáo dục, thiếu 77 GV so với định biên tỉnh giao. Dù thiếu nhưng huyện này "không dám" tuyển dụng vì nếu tuyển dụng thì đến năm 2026 sẽ thừa GV theo quy định tại Kế hoạch 157 (ban hành ngày 12.6.2023) của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về quản lý biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026.

Ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng GD-ĐT H.Bá Thước, cho biết huyện phải xử lý vấn đề thiếu GV bằng cách biệt phái và dạy liên trường, thậm chí biệt phái GV mầm non lên dạy bậc tiểu học và THCS. Ông Nhiên thừa nhận thời gian qua một số môn học phải dừng dạy cục bộ do thiếu GV. "Huyện đang phải biệt phái hơn 10 GV mầm non lên dạy bậc tiểu học và THCS, các GV này có văn bằng 2 dạy được cả cấp tiểu học và THCS. Còn GV dạy liên trường hiện nay khoảng hơn 20 người, tuy nhiên việc dạy liên trường rất vất vả do địa hình miền núi, khoảng cách giữa các trường xa, trung bình GV phải di chuyển 7 - 8 km từ trường này đến trường khác để dạy. Cái khó nữa là giờ chưa biết nguồn kinh phí từ đâu để trả tiền dạy liên trường cho GV, hiện vẫn phải nợ GV", ông Nhiên cho hay.

Đ Ề XUẤT TUYỂN GIÁO VIÊN CAO ĐẲNG DẠY CÁC MÔN MỚI

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết giải pháp trước mắt là bố trí GV dạy liên trường, dạy bù chương trình. Về lâu dài, ông Thức cho biết ngoài tuyển dụng, sắp xếp thu gọn lại hệ thống trường lớp thì sẽ đề nghị tuyển dụng GV có trình độ cao đẳng dạy các môn học mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

"Năm 2024, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đề nghị T.Ư giao bổ sung 2.654 biên chế sự nghiệp giáo dục cho tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh giao 3.840 chỉ tiêu lao động hợp đồng làm GV theo quy định của Nghị định số 111/2022 của Chính phủ. Tổng cộng trong năm 2024 sẽ có thêm 6.494 GV. Từ đầu năm 2024 đến nay các huyện đã tuyển được 3.351 GV. Bên cạnh việc tuyển dụng và xét tuyển GV, ngành giáo dục Thanh Hóa đã và đang thực hiện các giải pháp như rà soát, sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp, HS đảm bảo theo đúng quy định để giảm thiểu số điểm trường, nhóm, lớp nhỏ lẻ. Đồng thời linh hoạt bố trí GV dạy liên trường, liên cấp và dạy tăng tiết; biệt phái GV từ trường thừa đến trường thiếu thuộc thẩm quyền để giải quyết vấn đề thiếu GV", ông Thức cho hay.

Cũng theo ông Thức, đến năm 2025, Sở GD-ĐT Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giao 6.507 chỉ tiêu lao động hợp đồng làm GV. Đồng thời rà soát số GV có trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ GD-ĐT tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép tuyển dụng GV có trình độ cao đẳng dạy các môn học mới.