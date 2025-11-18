Khánh Hòa sạt lở, ngập lụt khắp nơi, Bí thư Tỉnh ủy triệu tập họp khẩn

Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp.

Báo cáo tại cuộc họp xác nhận tình hình địa phương thiệt hại rất nghiêm trọng với 7 người chết, 2 người còn mất tích (1 tại Khánh Sơn, 1 tại P.Bắc Nha Trang) và 17 người đang được điều trị tại bệnh viện. Đến sáng 18.11, toàn tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người, trong khi 64 hồ chứa đạt 87,6% dung tích thiết kế.

Thông đường khi thực sự an toàn

Sau khi nghe báo cáo từ Sở NN-MT cùng các đơn vị, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời của các lực lượng, tuy nhiên cũng nghiêm túc chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác điều phối.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị phải thay đổi tư duy, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, khoa học và thần tốc hơn trong công tác hỗ trợ người dân ẢNH: BÁ DUY

Về đèo Khánh Lê, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở và rà soát tất cả các vùng tiềm ẩn nguy cơ để gia cố. Tuy nhiên, ông đặc biệt nhấn mạnh: "Chỉ thông đường, thông tuyến khi mà chúng ta thấy là thực sự an toàn". Ngay sau đó, ông cũng lưu ý việc đảm bảo an toàn không đồng nghĩa với sự trì hoãn: "Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta cứ chậm chạp... ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội".

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn phê bình công tác điều phối, phối hợp giữa các lực lượng là "chưa đồng bộ", "chưa thực sự chặt chẽ". Ông chỉ ra sự bất cập khi chỉ có một máy xúc tại điểm sạt lở Khánh Sơn là quá bị động. Về điều tiết hồ chứa, ông phê bình cách điều tiết còn "dân dã", yêu cầu phải vận hành khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Vị trí xảy ra sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: H.L.

Ông Nghiêm Xuân Thành chỉ ra thông tin hiện trường đôi lúc còn sót, thiếu cập nhật. Ông yêu cầu thông tin phải "tính bằng giây, bằng phút", chỉ ra việc ông gọi Zalo cho trưởng thôn còn nhanh hơn hệ thống báo cáo.

Ông Thành yêu cầu các đơn vị phải thay đổi tư duy, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, khoa học và thần tốc hơn. Đồng thời, ông cũng yêu cầu triển khai tất cả các biện pháp để nhanh chóng tìm kiếm 2 người còn mất tích. Theo dự báo, từ đêm 18 đến hết đêm 22.11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng 20 - 50mm/đợt, Bí thư Tỉnh ủy đòi hỏi Khánh Hòa phải có sự ứng phó quyết liệt hơn nữa.

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nạn nhân

Cũng trong sáng 18.11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ghé thăm các nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, ông Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân.

Đồng thời, trao tặng mỗi bệnh nhân 3 triệu đồng từ Thường trực Tỉnh ủy và 5 triệu đồng từ MTTQ tỉnh. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng biểu dương và khen thưởng các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa vì những nỗ lực hết mình trong công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm hỏi tặng quà động viên những người bị thương trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhanh chóng tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân. Ông Nghiêm Xuân Thành hỗ trợ gia đình có người tử vong 10 triệu đồng/người và người bị thương 5 triệu đồng/người. Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/người và người bị thương 2 triệu đồng/người. Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã đến bệnh viện thăm và động viên người bị thương, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã thăm 18 người bị thương tại bệnh viện tỉnh và Bệnh viện 87, trong đó 17 người bị thương do sạt lở tại đèo Khánh Lê và 1 người do sạt lở đèo Khánh Sơn, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đối với các gia đình có người tử vong, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

[VIDEO] Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung mọi nguồn lực, bác sĩ giỏi, trang thiết bị tốt nhất để cứu chữa 17 nạn nhân, nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là miễn phí toàn bộ chi phí điều trị.