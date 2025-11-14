Nước rỉ rác 'tấn công' biển Nha Trang: Sở NN-MT đề xuất giải pháp

Ngày 14.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cùng đoàn công tác đã kiểm tra bãi chôn lấp rác Lương Hòa, Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, bãi rác Rù Rì cũ và hệ thống mương, cống thoát nước khu vực phường Bắc Nha Trang.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì cũ, khắc phục các tồn tại về môi trường.

Trước đó, sau khi Thanh Niên phản ánh tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì cũ (thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang) chảy xuyên khu dân cư ra biển, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh với 2 nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài.

Ngày 11.11, PV Thanh Niên ghi nhận dòng nước rỉ rác vòng vèo gần 3 km qua khu dân cư rồi đổ ra biển ngay cạnh cảng cá Vĩnh Lương (phường Bắc Nha Trang) ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo, sau đợt kiểm tra thực tế mới nhất vào ngày 12.11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa đang quá tải nghiêm trọng.

Công suất thiết kế của trạm chỉ 186 m3/ngày đêm (gồm 146 m3 cho bãi Lương Hòa và 40 m3 cho bãi Rù Rì cũ), nhưng hiện phải xử lý trung bình 216 m3/ngày.

Vào mùa mưa, lượng nước rỉ rác hòa lẫn nước mưa từ 2 suối cạn thượng nguồn đổ về vượt nhiều lần công suất xử lý tối đa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền và đoàn công tác kiểm tra khu vực suối nơi có phản ánh nước rỉ rác chảy qua ẢNH: X.T

Đặc biệt, bãi rác Rù Rì được hình thành từ giữa những năm 1980, là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy.

Dù đã đóng cửa từ năm 2014 bằng cách phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt, nhưng lớp đáy không thể cải tạo nên nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương xuống suối Cạn, thuộc khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1, đặc biệt phát sinh khối lượng lớn vào các ngày mưa to kéo dài.

Dù đã đóng cửa từ năm 2014, nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì cũ vẫn còn tồn tại ẢNH: BÁ DUY

Về giải pháp trước mắt, Sở NN-MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để giao Sở Xây dựng triển khai dự án "Nâng cấp, cải tạo đường ống dẫn nước rỉ rác và hồ chứa tạm nước rỉ rác của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang" nhằm đảm bảo thu gom tối đa nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì.

Hiện nay, nước sau xử lý được bơm về Trạm bơm 4 (đường Xóm Cồn, phường Nha Trang) bằng đường ống HDPE D90 dài khoảng 9 km, sau đó dẫn về Nhà máy xử lý nước thải phía nam (phường Nam Nha Trang) để xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, tuyến ống qua nhiều năm sử dụng xảy ra hiện tượng cặn bám, gây tắc nghẽn, công tác bảo trì rất khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

Tình trạng ô nhiễm từ nước rỉ rác của bãi rác Rù Rì cũ đã kéo dài hơn 10 năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cảnh quan biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Về giải pháp lâu dài, Sở NN-MT đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, lập dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa để triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xử lý triệt để bãi chôn lấp Rù Rì cũ và phục hồi môi trường, tạo quỹ đất sạch phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất tại khu vực.

Thứ hai, sớm xây dựng phương án đấu nối, thu gom toàn bộ nước rỉ rác sau xử lý về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc (phường Bắc Nha Trang) để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Thứ ba, nâng cấp Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, đồng thời thực hiện các giải pháp ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào khu vực bãi chôn lấp.