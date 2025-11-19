Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp: Tìm thấy một thi thể không nguyên vẹn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/11/2025 16:51 GMT+7

Liên quan đến vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 3 người dân bị vùi lấp, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn.

Chiều 19.11, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết tranh thủ thời tiết hết mưa, trong chiều nay (19.11), các lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11.

"Khoảng 15 giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn. Thi thể nghi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy, cách vị trí xảy ra sạt lở khoảng 1 km", ông Buôn nói.

Sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp: Tìm thấy một thi thể không nguyên vẹn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp

ẢNH: HỒNG ANH

Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể ra ngoài.

Trong sáng nay khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực sạt lở cũ.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18.11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở khiến 3 người đang mất tích, cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, đất đá sạt xuống dồn dập.

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho hay, hiện nay trên địa bàn sạt lở bủa vây khắp nơi, diễn ra rất phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông Bung ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất. Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm: Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Trước tình hình thời tiết xấu cùng với việc xuất hiện vết nứt mới, lực lượng chức năng phải tạm dừng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở Đà Nẵng.

