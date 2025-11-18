Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn khi đi làm keo

Chiều cùng ngày, thượng tá Trần Văn Tám, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (đóng tại TP.Đà Nẵng), cho biết sau thời gian triển khai tìm kiếm khẩn trương, vào lúc 13 giờ 10 ngày 18.11, thi thể anh Nguyễn Ngọc Hạnh (46 tuổi, ở thôn Trà Nô, xã Phước Trà) đã được lực lượng chức năng phát hiện, cách vị trí nạn nhân bị lũ cuốn khoảng 600 m.

Thi thể anh Hạnh được tìm thấy sau 1 ngày mất tích ẢNH: NGỌC THƠM

Anh Hạnh mất tích chiều 17.11, khi anh đi làm keo tại thôn Bình Hòa (xã Hiệp Đức, TP.Đà Nẵng) bị nước lũ dâng cao bất ngờ cuốn trôi.

Ngay khi nhận tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My phối hợp chính quyền xã Phước Trà, xã Hiệp Đức cùng các lực lượng công an, dân quân và người dân triển khai tìm kiếm. Do thời tiết bất lợi nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến đầu giờ chiều nay mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện công tác xử lý hiện trường và hỗ trợ gia đình nạn nhân đang được địa phương triển khai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, làm việc trên sông suối trong thời điểm mưa lũ, đặc biệt ở vùng trũng, gần bờ sông và khe suối nhỏ để đảm bảo an toàn.