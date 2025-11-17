Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt cả đêm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/11/2025 13:42 GMT+7

Lực lượng chức năng một xã vùng cao ở TP.Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt cả đêm khi đi rẫy về.

Trưa 17.11, ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó chủ tịch UBND xã Phước Chánh (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 người dân trên địa bàn mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Đà Nẵng: Giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt cả đêm- Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng có mặt để giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 16.11, chính quyền xã Phước Chánh tiếp nhận thông tin, 2 người dân địa phương đang từ rẫy về, khi đến thủy điện Đăk Mi 3 thì mắc kẹt lại giữa 2 dòng nước lũ do thủy điện này điều tiết, xả lũ khiến nước dâng cao, chảy xiết.

"Sau khi nắm thông tin, địa phương đã huy động các lực lượng đến hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do trời tối, nước chảy xiết nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng buộc phải tiếp tế thức ăn cho 2 người dân rồi tính toán phương án ứng cứu", ông Kỷ nói.

Đà Nẵng: Giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt cả đêm- Ảnh 2.

Hai người mắc kẹt giữa dòng nước lũ đã được giải cứu thành công

ẢNH: NGỌC THƠM

Phó chủ tịch UBND xã Phước Chánh cho hay, sáng nay (17.11) khi thời tiết thuận lợi, Công an xã Phước Chánh đã phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã đã điều khiển thuyền vào dòng chảy xiết và kịp thời giải cứu 2 người dân này, đưa vào khu vực an toàn.

