Lốc xoáy kèm ánh sáng kỳ lạ ở Đà Nẵng: 30 giây cuốn phăng hàng chục mái nhà

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 17.11, trận lốc xoáy xảy ra vào khuya hôm qua 16.11 đã khiến 55 ngôi nhà ở P.Hương Trà và xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Ngoài ra, trận lốc xoáy cũng khiến 4 người dân ở xã Chiên Đàn bị thương, trong đó có 2 mẹ con bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Theo ghi nhận tại các thôn Trường Mỹ, Khánh Thọ và Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn) - điểm chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sân hiên đổ nát, tôn vương vãi khắp nơi.

Ông Phan Lân (68 tuổi, ở thôn Trường Mỹ) đứng thất thần trước phần mái nhà bị cuốn phăng. Ông cho biết, khoảng hơn 22 giờ đêm, cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe gió rít liên hồi. Chỉ khoảng 30 giây sau, gió xoáy nổi lên dữ dội.

Một ngôi nhà dân ở xã Chiên Đàn tốc mái sau cơn lốc xoáy ẢNH: NGỌC THƠM

"Mái hiên và sân nhà bị tốc hết. Riêng nhà em gái tôi phía sau bị tốc mái hoàn toàn. May là tối qua em ấy ở quán tạp hóa, chứ nếu ngủ ở nhà, không biết chuyện gì xảy ra", ông Lân nói.

Bà Phan Thị Thùy (57 tuổi, ở thôn Trường Mỹ) cho hay hơn 22 giờ đêm hôm qua 16.11, đang ngủ thì nghe gió rít rất mạnh nên bật dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy một cơn lốc rất lớn kèm theo ánh sáng kỳ lạ.

"Tôi vừa bước chân xuống giường thì bên ngoài đã nghe tiếng đùng đùng, mái tôn sân nhà bay tứ tung. Lốc xoáy kèm ánh sáng kỳ lạ quét qua mấy chục giây mà cuốn phăng tất cả", bà Thuỳ buồn bã nói.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết đến thời điểm này cơn lốc xoáy hình thành từ khu vực P.Hương Trà rồi nhanh chóng quét qua địa bàn xã, gây thiệt hại khoảng 54 hạng mục. Trong đó, có 27 nhà tốc mái, 4 người dân bị thương và một số hạng mục như điện, cây xanh…

Cây xanh bật gốc ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Ninh, lốc xoáy nghiêm trọng nhất là gây đổ sập căn nhà đè lên hai mẹ con bà Trần Thị Thanh Xuân (74 tuổi) và con trai K.M.D (29 tuổi, bị khuyết tật). Cả hai đã được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

"Ngay trong sáng nay, lực lượng địa phương cùng người dân đang khẩn trương dọn dẹp, lợp lại mái tôn và kiểm kê thiệt hại. Chính quyền xã cũng đang hỗ trợ tạm thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng do lốc xoáy gây ra", ông Ninh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về trận lốc xoáy quét qua vào khuya 16.11, khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái:

Một nhà dân ở xã Chiên Đàn bị tốc mái hoàn toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Theo nhiều người dân, trận lốc xoáy chỉ quét qua khoảng 30 giây nhưng đã gây thiệt hại nặng nề ẢNH: NGỌC THƠM

Những tấm tôn bay tứ tung ẢNH: NGỌC THƠM

Mái hiên và sân nhà ông Phan Lân bị tốc hết ẢNH: NGỌC THƠM

Những khung tôn sắt bị lốc xoáy đánh sập hoàn toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Lốc xoáy làm Trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) bị tốc mái, sập cabin, gây tê liệt hệ thống thu phí ẢNH: NGỌC THƠM

Mái tôn ở trụ sở UBND xã Tam Thái cũ (nay xã Chiên Đàn) bị lốc xoáy đánh sập ẢNH: NGỌC THƠM

Tấm tôn của nhà dân bị lốc xoáy đánh bay tứ tung ẢNH: NGỌC THƠM

Lốc xoáy đã khiến 55 ngôi nhà của người dân xã Chiên Đàn và P.Trường Xuân bị tốc mái ẢNH: NGỌC THƠM