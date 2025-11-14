Nguy cơ lũ chồng lũ, TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương ứng phó

Chiều 14.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin cảnh báo lũ trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng.

Hiện nay, mực nước trên các sông tại thành phố đang ở dưới mức báo động (BĐ) 1. Tuy nhiên, từ ngày 16 - 20.11, trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông từ 6 - 9 m, trung lưu từ 3 - 6 m, hạ lưu từ 1 - 2 m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 - BĐ3.

Theo dự báo, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3 ẢNH: NGỌC THƠM

Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường được đề nghị sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, thông báo tình hình để nhân dân chủ động ứng phó.

Sở Xây dựng chủ trì triển khai phương án phòng chống ngập úng. Đồng thời hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.

Đáng chú ý, chiều 13.11, TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các công ty thủy điện Đak Mi, Sông Bung, A Vương, Sông Tranh thực hiện điều tiết, xả lũ để đón đợt lũ mới. Việc tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 23 giờ 30 phút ngày 15.11.

Tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ. Trong đó, Sông Bung 2 là 597 m, Sông Bung 4 là 216,5 m, A Vương là 372 m, Sông Tranh 2 là 167 m trước 23 giờ 30 phút ngày 15.11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 22 giờ 30 phút ngày 13.11.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.