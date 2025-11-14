Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguy cơ lũ chồng lũ, TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương ứng phó

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/11/2025 18:28 GMT+7

Khả năng xuất hiện một đợt lũ mới trong những ngày tới, TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó.

Chiều 14.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin cảnh báo lũ trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng.

Hiện nay, mực nước trên các sông tại thành phố đang ở dưới mức báo động (BĐ) 1. Tuy nhiên, từ ngày 16 - 20.11, trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông từ 6 - 9 m, trung lưu từ 3 - 6 m, hạ lưu từ 1 - 2 m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 - BĐ3.

Nguy cơ lũ chồng lũ, TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương ứng phó- Ảnh 1.

Theo dự báo, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3

ẢNH: NGỌC THƠM

Tình trạng lũ trên các sông có khả năng còn kéo dài nhiều ngày. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường được đề nghị sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, thông báo tình hình để nhân dân chủ động ứng phó.

Sở Xây dựng chủ trì triển khai phương án phòng chống ngập úng. Đồng thời hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.

Đáng chú ý, chiều 13.11, TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các công ty thủy điện Đak Mi, Sông Bung, A Vương, Sông Tranh thực hiện điều tiết, xả lũ để đón đợt lũ mới. Việc tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 23 giờ 30 phút ngày 15.11.

Tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ. Trong đó, Sông Bung 2 là 597 m, Sông Bung 4 là 216,5 m, A Vương là 372 m, Sông Tranh 2 là 167 m trước 23 giờ 30 phút ngày 15.11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 22 giờ 30 phút ngày 13.11.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Tin liên quan

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm Thìn 1964 là 0,14 m

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm Thìn 1964 là 0,14 m

Nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu lúc 2 giờ sáng nay 30.10 đạt đỉnh ở mức 5,62 m, cao hơn 0,14 m so với đỉnh lũ lịch sử 'đại hồng thủy' năm Thìn 1964 xảy ra ở miền Trung.

Nguy cơ lũ chồng lũ, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng nay 1.11

Mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, miền Trung ứng phó ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

lũ chồng lũ Ngập lụt Sạt lở Đà Nẵng thủy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận