Quảng Nam: Cứu người dân mắc kẹt giữa dòng lũ quét

Sáng 4.7, Công an H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết vừa kịp thời cứu một người dân mắc kẹt giữa dòng lũ quét, bị cô lập trên sông A Vương.

Trước đó, vào 14 giờ 45 ngày 3.7, Công an H.Tây Giang nhận được tin báo của người dân có một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương, đoạn qua xã A Tiêng (H.Tây Giang) khi nước lũ đang chảy xiết.

Anh Đ.C.P mắc kẹt giữa dòng lũ quét CẮT TỪ CLIP

Ngay sau đó, Công an H.Tây Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an xã A Tiêng tiếp cận hiện trường, đồng thời huy động máy xúc tại công trình gần đó để phối hợp các lực lượng khác triển khai các biện pháp ứng cứu.

Lúc đó, nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, gò đất nơi người đàn ông đứng giữa dòng sông bị sạt lở nhanh, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ, nếu chậm trễ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.

Bất chấp hiểm nguy, lực lượng cứu hộ Công an H.Tây Giang đã băng qua dòng nước lũ, kịp thời ứng cứu và huy động máy xúc đưa người đàn ông qua sông an toàn.

Dùng xe máy múc đưa người đàn ông qua sông an toàn NAM THỊNH

Người được cứu hộ thành công là anh Đ.C.P. (34 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam). Anh P. đến H.Tây Giang để làm việc tại công trình kè sông A Vương.

Sau đợt mưa lớn vào ngày 3.7, một trận lũ quét từ thượng nguồn đột ngột kéo về khiến nước sông A Vương dâng cao và chảy xiết. Lúc này, anh P. đang di chuyển qua sông thì bị mắc kẹt tại một gò đất nhỏ giữa sông.