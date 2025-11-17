Quảng Ngãi: Nước lũ cuốn trôi cầu Nước Bao, 288 hộ dân bị cô lập

Sáng 17.11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà cho biết, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm sập thân cầu Nước Bao. Cầu bị gãy khiến việc đi lại bị tê liệt, người dân hai thôn không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm hay tiếp cận các dịch vụ y tế.

Nước lũ cuốn trôi cầu Nước Bao

Theo thống kê ban đầu, 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở hai thôn Mang Nà và Nước Bao hiện đang bị cô lập. Chính quyền xã đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, đặt rào chắn và cảnh báo người dân không vào khu vực nguy hiểm.

Nước lũ cuốn trôi cầu Nước Bao (Sơn Hà) ẢNH: C.A

Ông Luật cho biết địa phương đang đề xuất huyện hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời tìm phương án tạm thời để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian chờ nước rút.

Một giáo viên công tác tại xã Sơn Bao cho biết, sáng sớm 17.11, trên đường sang thôn Nước Bao để dạy học, khi đến cầu Nước Bao thì phát hiện một đoạn cầu đã bị nước lũ cuốn trôi, dòng chảy mạnh khiến việc qua lại hoàn toàn bất khả thi.

Cầu Nước Bao bị cuốn trôi gây chia cắt 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở hai thôn Mang Nà và Nước Bao ẢNH: C.A

"Tôi chạy xe đến đầu cầu thì thấy cầu đã đứt một đoạn, nước từ trên núi đổ xuống rất xiết nên không thể liều mình đi tiếp, đành quay về. Những ngày qua xã Sơn Hà mưa lớn liên tục, nhiều khe suối dâng cao nên cây cầu có thể đã bị lũ cuốn vào rạng sáng", giáo viên này cho biết thêm

Lốc xoáy, tốc mái 10 nhà dân trong đêm

Vào lúc rạng sáng cùng ngày, một trận lốc xoáy mạnh xảy ra tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 10 nhà dân và một số chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Một chuồng bò của người dân xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) bị lốc xoáy cuốn bay mái ẢNH: C.A

Ngay trong sáng nay, UBND xã Nguyễn Nghiêm đã huy động lực lượng dân quân, công an hỗ trợ người dân thu dọn, lợp lại mái tôn và thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ.

Nhà người dân ở xã Nguyễn Nghiêm cũng bị tốc mái do lốc xoáy ẢNH: C.A

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16.11 đến 7 giờ ngày 17.11), khu vực Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi), khu dân cư Bến Lội và An Sơn đã bị nước lũ tràn qua đường, cô lập hoàn toàn.

Nước lũ trên thượng nguồn đang đổ về sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Miền Trung mưa như trút nước, miền Bắc rét đậm rét hại

Hiện chính quyền các địa phương đang túc trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân không chủ quan khi đi qua vùng ngập nước.