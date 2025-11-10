Sáng 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP.Đà Nẵng), cho biết trong sáng nay các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích hôm qua (9.11).

"Hiện nay nước trên sông đang chảy rất xiết, nên không biết cháu bé bị cuốn tấp vào chỗ nào khiến công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn", ông Thực nói.

Thi thể cháu Lạc được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa vào bờ ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, 5 cháu bé ở nóc Loang Ding (thôn 1, xã Trà Tập) rủ nhau ra sông Nước Na để tắm, câu cá.

Tuy nhiên, do nước lớn ở phía thượng nguồn đột ngột đổ về, 5 em nhỏ bị cuốn trôi. May mắn, 3 em dạt vào bờ nên được cứu sống, riêng 2 em Hồ Văn Lạc (học sinh lớp 7) và Hồ Văn Sang (học lớp 3) bị nước cuốn mất tích.

Nước lớn đột ngột đổ về, 5 em nhỏ ở vùng cao Đà Nẵng bị cuốn trôi

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Trà Tập huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9.11, đã tìm được thi thể cháu Lạc, riêng cháu Sang vẫn đang mất tích.

Theo ông Thực, ở phía đầu nguồn sông Nước Na trên khu vực các em học sinh gặp nạn có thủy điện Trà Linh 2 (thuộc địa phận xã Trà Linh).

Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã không có mưa. Tuy nhiên, người dân cho biết nước đổ về lớn và đột ngột.

"Trước khi thủy điện điều tiết, xả lũ thì có hết các biện pháp cảnh báo, thông báo bằng còi hú rất lớn đến người dân ở khu vực. Tuy nhiên, nhiều lúc các em nhỏ đang mải tắm, câu cá vui quá nên không để ý, cái này cũng rủi ro giờ không biết trách ai", ông Thực nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Tập cũng cho hay hôm qua (9.11) lãnh đạo địa phương cùng với đại diện thủy điện Trà Linh 2 cũng đã đến gia đình hai cháu nhỏ gặp nạn để thăm hỏi, động viên người nhà.