Tìm thấy thi thể một phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Chiều nay 5.11, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị), cho biết sau gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn trong thời điểm mưa lũ.

Gia đình chị V. đến hiện trường nhận diện thi thể ẢNH: B.H

Thi thể chị H.T.V (32 tuổi, trú tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) được phát hiện vào 12 giờ 30 phút hôm nay 5.11, tại khu vực đầu nguồn sông Hiếu thuộc địa bàn xã Hiếu Giang, cách khu vực chị V. gặp nạn 15 km.

Chính quyền địa phương sau đó đã có mặt tại hiện trường, xác minh thông tin và hoàn thành các thủ tục bàn giao thi thể chị V. cho người nhà.

Chị V. có hoàn cảnh khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, đang nuôi 3 con nhỏ. UBND xã Hướng Hiệp đã đến hỏi thăm, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2.11, chị V. đi làm rẫy về thì ngang qua một ngầm tràn có nước ngập sâu. Lực lượng chức năng đã có cảnh báo và tuyên truyền về việc không di chuyển qua ngầm tràn khi nước đang ngập. Nhưng do muốn về nhà, chị V. vội băng qua đoạn ngầm tràn và bị nước cuốn trôi.