Thời sự

Quảng Trị: Tìm thấy hai nạn nhân mất tích do mưa lũ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
05/11/2025 10:59 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thi thể của 2 nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Sáng nay 5.11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân tìm thấy thi thể 2 người mất tích trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Quảng Trị: Tìm thấy hai nạn nhân mất tích do mưa lũ- Ảnh 1.

Thi thể em H. được phát hiện trên sông Dinh sau 5 ngày mất tích

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, vào sáng nay, tổ tìm kiếm của Đồn biên phòng Lý Hòa đã phát hiện một thi thể trôi vào sông Dinh, cách cầu Nam Trạch khoảng 1,5 km về phía đông nam. 

Sau khi phát hiện, tổ tìm kiếm đã bảo vệ hiện trường và báo với chính quyền địa phương để xác minh. Qua đó, thi thể được xác định là em N.Đ.H (16 tuổi, trú tại thôn Tây Thành, xã Nam Trạch), mất tích lúc 19 giờ ngày 1.11.

Cũng trong sáng nay, Đồn biên phòng Roòn nhận được thông tin từ người nhà nạn nhân về việc phát hiện thi thể trôi dạt vào bãi biển P.Bắc Gianh. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã cùng gia đình đến hiện trường để xác minh.

Tại nơi phát hiện thi thể, gia đình đã xác nhận nạn nhân là ông P.Q.H (56 tuổi, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Thạch) bị sóng đánh chìm khi điều khiển thuyền thúng vào bờ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 53 người chết và mất tích, 129 người bị thương

