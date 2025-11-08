20 hồ thủy điện đang điều tiết cắt lũ sau bão số 13

Ngày 8.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện ở các tỉnh miền Trung. Theo EVN, các nhà máy thủy điện thuộc tập đoàn, bao gồm các tổng công ty phát điện ở các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 13 vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Các đơn vị điện lực khắc phục sự cố điện ở khu vực chịu ảnh hưởng bão số 13 ẢNH: EVN

Đến sáng 8.11, EVN có 20 hồ thủy điện đang xả tràn để điều tiết cắt, giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ gồm: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An.

Cũng theo EVN, lưới điện 500 kV vận hành bình thường sau bão số 13. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Trung khôi phục được 6/7 sự cố trên lưới điện 220 kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV.

Hiện nay, các công ty điện lực huy động lực lượng khoảng 1.300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết khắc phục hậu quả mưa bão, đã cấp điện được cho gần 1,3 triệu/1,65 triệu khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13.

Sau bão số 13, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn còn một số khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt đang được các đơn vị điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10.11 cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.