Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

20 hồ thủy điện đang điều tiết cắt lũ sau bão số 13

Phan Hậu
Phan Hậu
08/11/2025 16:25 GMT+7

20 hồ thủy điện ở miền Trung đang thực hiện xả tràn, điều tiết cắt, giảm lũ cho vùng hạ du và dự kiến đến ngày 10.11, ngành điện sẽ hoàn thành khôi phục cung cấp điện cho người dân vùng thiệt hại bão số 13.

Ngày 8.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện ở các tỉnh miền Trung. Theo EVN, các nhà máy thủy điện thuộc tập đoàn, bao gồm các tổng công ty phát điện ở các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 13 vẫn đảm bảo an toàn công trình.

20 Hồ thủy điện xả tràn điều tiết cắt lũ sau bão số 13 - Ảnh 1.

Các đơn vị điện lực khắc phục sự cố điện ở khu vực chịu ảnh hưởng bão số 13

ẢNH: EVN

Đến sáng 8.11, EVN có 20 hồ thủy điện đang xả tràn để điều tiết cắt, giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ gồm: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An.

Cũng theo EVN, lưới điện 500 kV vận hành bình thường sau bão số 13. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Trung khôi phục được 6/7 sự cố trên lưới điện 220 kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV.

Hiện nay, các công ty điện lực huy động lực lượng khoảng 1.300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết khắc phục hậu quả mưa bão, đã cấp điện được cho gần 1,3 triệu/1,65 triệu khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13.

Sau bão số 13, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn còn một số khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt đang được các đơn vị điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10.11 cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.

Tin liên quan

Hơn 1,6 triệu khách hàng tại miền Trung mất điện do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Hơn 1,6 triệu khách hàng tại miền Trung mất điện do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi với mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung - Tây nguyên đã xảy ra sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.

Khám phá thêm chủ đề

EVN Tập đoàn điện lực việt nam bão số 13 cung cấp điện Bão Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận