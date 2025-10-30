Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho xã đảo Nhơn Châu

Công trình cấp điện quốc gia qua tuyến cáp ngầm xuyên biển được đưa vào vận hành từ tháng 10.2020 đã mở ra bước ngoặt cho xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Cán bộ, công nhân Đội Quản lý điện Quy Nhơn vận chuyển vật tư, thiết bị ra xã đảo Nhơn Châu

Theo ông Mai Văn Huỳnh, Đội trưởng Đội Quản lý điện Quy Nhơn (Công ty Điện lực Gia Lai), đảm bảo cấp điện ổn định cho xã đảo không chỉ là nhiệm vụ mà còn là "tình cảm và trách nhiệm của người thợ điện đối với bà con vùng biển xa".

Hiện đội đang vận hành 0.935 km đường dây 22kV, 3 trạm biến áp với tổng dung lượng 800 kVA và gần 4.7 km đường dây hạ áp, cung cấp điện cho hơn 530 hộ dân. Do hơi muối biển ăn mòn thiết bị nhanh, công tác bảo dưỡng định kỳ luôn được chú trọng.

Trong năm 2025, đơn vị đã kiểm tra, thay thế, vệ sinh cách điện, gia cố mối nối và hoàn thành sửa chữa lớn tại các trạm biến áp D3, Nhơn Châu với tổng kinh phí hơn 358 triệu đồng.

Với tinh thần trách nhiệm và tận tâm phục vụ, ngành điện đã hoàn thành toàn bộ công tác bảo dưỡng, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho xã đảo Nhơn Châu.