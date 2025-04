Tập đoàn điện lực Việt Nam đang triển khai 10 dự án nguồn điện

Tại hội thảo, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, sản lượng điện mua EVN tháng 4 là 3.645,08 triệu kWh (đến ngày 14.4), giảm 1,26% so với cùng kỳ (3.691,63 triệu kWh). Nguyên nhân là nền nhiệt độ thời tiết của tháng 4 thấp hơn 1 - 2 độ C so với năm 2024, có mưa trái mùa trong tháng 4. Diễn biến thời tiết bất thường, dự báo mùa mưa năm 2025 đến sớm hơn mọi năm cũng làm ảnh hưởng đến điện nhận đầu nguồn cũng như thương phẩm của EVNSPC.