Nắng nóng liên tục, tiêu thụ điện tại TP.HCM tăng vọt

Ngày 15.4, thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), tiêu thụ điện của thành phố đang có dấu hiệu tăng mạnh do vào giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 4 đến nay, nhiệt độ tại TP.HCM tăng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên từ 35 - 37 độ C, cộng thêm ảnh hưởng do bức xạ từ mật độ xây dựng cao và đường nhựa tại các khu vực đô thị, nên nhiệt độ cảm nhận tại nhiều thời điểm vượt trên 40 độ C.

Do vậy, lượng điện tiêu thụ tại thành phố tăng vọt. EVNHCMC cho biết, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 4, bình quân một ngày, sản lượng điện tiêu thụ của người dân TP.HCM đạt 88,25 triệu kwh/ngày, tăng hơn 1,9 triệu kWh/ngày so với 10 ngày cuối tháng 3, tương đương tăng 2,21%.

Công ty Điện lực Sài Gòn bảo dưỡng, thay thế thiết bị cũ, lắp đặt thêm tủ điện phân phối hạ thế, máy phát điện diesel công suất lớn ẢNH: EVNHCMC

Trong đó, ngày 10.4, Điện lực TP.HCM ghi nhận mức điện sử dụng cao nhất tính từ đầu năm, đạt 95,58 triệu kwh/ngày. Theo EVNHCM, tháng 4 hằng năm luôn là thời điểm sản lượng điện tiêu thụ tăng cao do rơi vào cao điểm nắng nóng. Tuy vậy, so với tháng 4.2024, thời tiết năm nay có phần mát mẻ hơn, đầu tháng 4.2024, đã có những ngày nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C. Năm nay, mùa mưa đến sớm, nên sản lượng điện tiêu thụ tháng 5 được dự báo sẽ ổn định.

Chuẩn bị kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30.4 tới, EVNHCMC cho biết, từ ngày 28.4 - 4.5, đơn vị tập trung các phương án bảo đảm cung cấp điện tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tại khu vực quận 1 và quận 3, nơi diễn ra các hoạt động lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, Công ty Điện lực Sài Gòn (PC Sài Gòn) đã lắp đặt các trạm dự phòng, máy phát điện nhằm đảm bảo công tác giữ điện ưu tiên, cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ trong dịp lễ.